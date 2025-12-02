विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग पर अड़ा और ‘वोट चोर- गद्दी छोड़’ के लगाए नारे, लोकसभा स्पीकर ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली। संसद के शीतकालीन सत्र (Parliament Winter Session) के दूसरे दिन SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर लगातार हंगामा हुआ। विपक्ष SIR पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा और ‘वोट चोर- गद्दी छोड़’ के नारे लगाए। इस वजह से लोकसभा में कामकाज नहीं हो सका और कार्यवाही दो बार स्थगित की गई। राज्यसभा में भी सुबह से ही हंगामा शुरू हो गया था। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) ने SIR पर तत्काल चर्चा की मांग की। उन्होंने कहा कि 12-13 लोगों की जान जा चुकी है। ये अर्जेंट मैटर है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) ने जवाब में कहा कि कृपया टाइमलाइन कंडीशन मत लाइए। उन्होंने कहा कि हम अलग-अलग विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स के साथ चर्चा कर रहे हैं। जल्दी ही इस पर फैसला होगा। सत्र के पहले दिन (1 दिसंबर) भी दोनों सदनों में SIR और वोट चोरी के आरोप के मुद्दे पर विपक्ष ने हंगामा किया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Union Minister Kiren Rijiju) ने राज्यसभा में बताया था कि सरकार SIR और चुनावी सुधारों पर चर्चा के लिए तैयार है। विपक्ष से अपील कि वह इस पर कोई समय सीमा न थोपें।

सदन लोकतंत्र का मंदिर है, यहां बहस और चर्चा होनी चाहिए, पीएम मोदी कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए : प्रियंका गांधी

कांग्रेस महासचिव व सांसद प्रियंका गांधी (Congress General Secretary and MP Priyanka Gandhi) ने कहा कि हम प्रदूषण, SIR और कई अन्य जरूरी मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हम पिछले सत्र से चर्चा की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बात करने को तैयार ही नहीं है। सदन ऐसे नहीं चलता है। लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ‘वोट चोरी’ (Vote Chori) हो रही है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम मौन रहें। ऊपर से प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मौसम का मजा लीजिए। सदन लोकतंत्र का मंदिर है। यहां बहस और चर्चा होनी चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक विपक्ष ने तर्क रखा है कि चर्चा में एसआईआर शब्द की जगह सरकार चाहे तो इलेक्टोरल रिफॉर्म या किसी अन्य नाम का उपयोग करते हुए विषय को कार्यवाही में सूचीबद्ध कर ले। सरकार इस तर्क पर राजी हो सकती है। वह इस पर अपना रुख बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेगी।

कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल (Congress MP KC Venugopal) ने कहा कि सरकार को संसद में SIRऔर अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को आगे आकर चर्चा के लिए सहमत होना चाहिए। यह बहुत आसान बात है। जब पूरी विपक्षी पार्टी चर्चा की मांग कर रही है, तो उन्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है? पिछला सत्र पूरी तरह से सरकार के रुख की वजह से बेकार हो गया।

लोकसभा स्पीकर ने बुलाई बैठक

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला (Lok Sabha Speaker Om Birla) ने SIR पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए मंगलवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में बार-बार हंगामे के बाद अध्यक्ष की यह बैठक हो रही है। इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू (Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju) ने राजनीतिक दलों के सदन नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष सरकार पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। सरकार वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा कराने की इच्छुक है और इस विषय के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया है। स्पीकर ओम बिड़ला ने गतिरोध खत्म करने के लिए दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक स्पीकर के चैंबर में ही होगी।