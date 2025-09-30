पाकिस्तानी टीम को उनकी ही सरकार ने लगाया चूना; प्रधानमंत्री से मिला चेक हुआ बाउंस, नहीं मिला कोई पैसा

Cricket News: एशिया कप 2025 का फाइनल में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंदकर शानदार जीत हासिल की और फिर पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी लेने से इंकार कर दिया। जो आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश था। बीसीसीआई ने अपने खिलाड़ियों के लिए 21 रुपये की इनामी राशि की घोषणा की है। इस बीच दाने-दाने के लिए मोहताज पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जो एसीसी की ओर से रनरअप टीम को दी गयी राशि के चेक को फेंकते हुए नजर आए हैं।

भारत से करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान टीम ने सिर्फ मंच पर जाकर पदक और पुरस्कार लिया। लेकिन, सलमान अली आगा द्वारा इनामी राशि के चेक को लेने के बाद मंच से फेंकने का वीडियो सामने आने बाद लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। लोग उनके खराब प्रदर्शन और देश में खराब वित्तीय हालात की याद दिलाते हुए ट्रोल कर रहे हैं। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व स्पिन गेंदबाज सईद अजमल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें उन्होंने कहा कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद उनकी टीम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ओर से मिला चेक बाउंस हो गया था। इसके बाद उसका पैसा उन्हें नहीं मिला।

साल 2009 के टी20 वर्ल्ड कप विजेता पाकिस्तान टीम का हिस्सा रहे सईद अजमल ने एक पॉडकास्ट में पुराने दिनों को याद किया। वायरल क्लिप अजमल बताते हैं- ‘जब 2009 का वर्ल्ड कप जीतकर आए। उसके फौरन बाद श्रीलंका का टूर था। वजीर-ए-आजम थे उस वक्त के, उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और हमें 25-25 लाख रुपये का चेक दिया। हम बड़े खुश हुए। 2009 में 25 लाख बड़े पैसे थे।’ वर्ल्ड कप जीतने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने पाकिस्तानी टीम को बुलाया था और खिलाड़ियों के साथ फोटो भी खिंचवायी थी।

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, ‘हमें चेक मिला और चेक हमारा बाउंस हो गया। हमने कहा- गवर्नमेंट का चेक बाउंस हो गया! उन्होंने कहा कि पीसीबी के चेयरमैन चेक आपको देंगे। चेयरमैन साहब ने साफ इनकार कर दिया कि चेक आपको वहां से मिला तो मैं कहां से दूं? फिर हमें इकलौती मनी जो मिलनी थी…उसके फौरन बाद, वो तो मिल न सकी।’ उन्होंने कहा, ‘हम श्रीलंका टूर पर चले गए। प्राइज मनी हमें जो आईसीसी की तरफ से मिली, वही मिली जितनी भी थी। उसके बाद श्रीलंका दौरे पर हम बुरी तरह हार गए। वो सारा कुछ ही कैंसल हो गया। न हमें मिल सका और न हम कुछ कर सकें।’