Viral Video: लड़की के इस फैसले ने घरवालों की आंखों में ला दिए खुशी के आंसू, इंटरनेट पर किसी अनजान के लिए रोने .... बोले लोग

सोशल मीडिया पर सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ नयी चीज़ें देखने को मिलती है। कभी बहुत इमोश्नल तो कभी खुशी की वीडियो देखने को मिलती है। लेकिन वीडियो बिलकुल अलग है जिसमें एक परिवार का दुख और सुख दोनों दिख रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो मे क्या है

लड़की ने ऐसा क्या किया?

ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इसमें नजर आ रहा है कि एक एमिरेट्स एयरहोस्टेस ने फैसला लिया कि वो अपने घर के लोगों को सरप्राइज देगी और इसलिए वो बिना बताए अपने घर पहुंची । अब वो काफी लंबे समय के बाद घर आई होगी इसी वजह से घर के लोग पूरी तरह से भावुक हो जाते हैं। उसके घर के लोगों का एक्सप्रेशन सब कुछ बता देता है। वहीं उस लड़की की मां की आंखों से तो आंसू निकलने लगते हैं। उसकी बहन की आंखों में भी खुशी के आंसू आ जाते हैं। लड़की के इसी एक फैसले ने घर वालों को खुश भी किया और उनके आंखों में खुशी के आंसू भी आ गए।

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया के प्लैटफ़ार्म एक्स पर पोस्ट किया गया है । साथ ही कैप्शन में लिखा है, ‘मैं पहले से ही उन सभी को याद कर रही थी।’ अब तक वीडियो को 2 लाख से अधिक लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- मैं क्यों इमोशनल हो गई। दूसरे यूजर ने लिखा- इंटरनेट पर किसी अनजान के लिए रोने का एक और दिन। तीसरे यूजर ने लिखा- मैं क्यों रो रही हूं, मेरे तो पैरेंट्स भी नहीं है।