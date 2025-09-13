श्रीदेवी की मौत के बाद आम्रपाली दुबे का हुआ था ये हाल , एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा

भोजपुरी सिनेमा की दिग्गज अभिनेत्री आम्रपाली दूबे एक पॉडकास्ट को लेकर चर्चाओं में बनी हुई हैं। इस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने पवन सिंह से जुड़ी अंजली राघव और अक्षरा सिंह के विवाद से लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्ट्रेस की वर्किंग लाइफ जैसे कई मुद्दों पर खुलकर बात कि हैं। इस पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे श्री देवी के मौत के बाद वो डिप्रेसन में गयी थी जिसके कारण वो तीन महीने खाना पानी छोड़ दी थी। इसके साथ ही उन्होंने आकांक्षा दुबे की आत्महत्या पर भी बात की थी।

श्रीदेवी को गले लगा लेती

बता दें एक्ट्रेस ने सिद्धार्थ कानन के पॉडकास्ट श्रीदेवी के लिए अपने प्यार और रिस्पेक्ट जाहिर करते हुए इमोशनल हो गई। उन्होंने कहा कि लोगों को लगता है कि मैं नाटक करती हूं, लेकिन ऐसा नहीं है. ऐसा होता है न कि आप किसी को बचपन से देख रहे होते हैं और अगर वो अचानक चला जाए तो बहुत दुख होता है। अगर श्री देवी मुझे मिलती तो मई गल से लगा लेती भले वो ना जानते और मुझे पागल समझ लेती। वो भले ही मुझे ना जानती हों, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपने करीब देखा है। उन्होंने मुझे कभी नहीं देखा है, लेकिन मैं हमेशा उन्हें देखती आई हूं।

श्रीदेवी की मौत से सहम गई थीं आम्रपाली दुबे

अभिनेत्री ने कहा कि जिस दिन श्रीदेवी का निधन हुआ, उस दिन वह देर रात को शूटिंग से लौटी थी. थोड़ी देर सोने के बाद रात 2 से 2.30 के बीच में उनकी नींद खुल गई. उन्हें नींद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने टीवी चालू किया, जिस पर न्यूज चैनल लगा हुआ था. खबर आ रही थी कि श्रीदेवी अब नहीं रहीं. उनकी बाथटब में डूब कर मौत हो गई है. इसके बाद मैं मुंह धोने के लिए बाथरूम में गई. मैंने देखा वहां भी एक बाथटब रखा हुआ है. इसके पूरे फोन और टीवी पर यही न्यूज चलती रही. ये सब देखकर इन सब में मैं इतनी घुट गई थी कि मुझे काम करने का मन नहीं कर रहा था. इस घटना से मैं बहुत सहम गई थी. इसके बाद 3 महीने तक डिप्रेशन में थी; इस दौरान मैंने अपना सारा काम छोड़ दिया ।

इसके साथ ही एक्ट्रेस ने बताया की जब आकांक्षा दूबे की मौत हुई थी तो वो एक महीने तक सदमें में चली गयी थी।