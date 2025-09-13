पवन सिंह को लेकर आम्रपाली ने अंजलि राघव को दी नसीहत , बोली ‘पूरी इंडस्ट्री को जज मत करो’,

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को लेकर खूब कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी। हरियाणा की सिंगर और एक्ट्रेस अंजलि राघव ने उन पर लाइव शो में बैड टच करने का आरोप लगाया था जिसके बाद ये वीडियों वायरल हुआ था। खैर अब इस मामले को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने अंजलि राघव को नसीहत देते हुए कहा कि वह किसी एक इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज ना करें और जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्हें यूपी पुलिस के पास जाना चाहिए था।

बता दें कि आम्रपाली दुबे ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में अपने करियर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर्स के बारे में बात की. इसी बातचीत के बीच पवन सिंह और अंजलि राघव के विवाद को लेकर भी उनसे सवाल किया गया था, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया. अभिनेत्री ने कहा, ‘एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा. किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।

अंजलि राघव से बात करना चाहती थीं आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे कहती हैं, ‘मैंने पहले सोचा था कि मैं पवन सिंह को कॉल करके पूछूं कि क्या हुआ है? लेकिन फिर लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि एक बार के लिए लगा कि मुझे अंजलि से कॉल करके बात करना चाहिए कि आप अच्छे स्टार्स के साथ काम करिए । किसी एक इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज मत करिए. लेकिन, मेरे पास उनका नंबर नहीं था. मैं उनसे ये भी कहना चाहती थी कि वो मेरे साथ आकर काम करें अच्छा अनुभव होगा.’ आम्रपाली ने आगे माफी मांगते हुए बाकी लड़कियों को भी सलाह की कि जब भी कुछ ऐसा हो तो उन्हें उसी वक्त पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए। उनका मानना है कि यूपी पुलिस ऐसे लोगों को सुधार देती है।

पवन सिंह के लिए क्या बोलीं आम्रपाली दुबे?

आम्रपाली ने बताया कि उन्होंने पवन सिंह को रियलिटी ‘शो राइज एंड फॉल’ में जाने से पहले कॉल किया था और इस वायरल कंट्रोवर्सी पर बात की थी। भोजपुरी अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने पवन से मजाकिया अंदाज में कहा कि अगली बार वह किसी के साथ भी स्टेज शेयर करने जाएं तो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि वह स्टेज पर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि विवादों में ने फंसे अगर इरादे गलत नहीं हैं तो। साथ ही एक्ट्रेस बतायी कि पावन सिंह उनसे बातचीत के समय अपनी गलती एक्सैप्ट किए।