  1. हिन्दी समाचार
  2. मनोरंजन
  3. पवन सिंह को लेकर आम्रपाली ने अंजलि राघव को दी नसीहत , बोली ‘पूरी इंडस्ट्री को जज मत करो’,

पवन सिंह को लेकर आम्रपाली ने अंजलि राघव को दी नसीहत , बोली ‘पूरी इंडस्ट्री को जज मत करो’,

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को लेकर  खूब कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी।  हरियाणा की सिंगर और एक्ट्रेस अंजलि राघव ने उन पर लाइव शो में बैड टच करने का आरोप लगाया था जिसके बाद ये वीडियों वायरल हुआ था। खैर अब इस मामले को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने अंजलि राघव को नसीहत देते हुए कहा कि वह किसी एक इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज ना करें और जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्हें यूपी पुलिस के पास जाना चाहिए था।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह को लेकर  खूब कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई थी।  हरियाणा की सिंगर और एक्ट्रेस अंजलि राघव ने उन पर लाइव शो में बैड टच करने का आरोप लगाया था जिसके बाद ये वीडियों वायरल हुआ था। खैर अब इस मामले को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री की यूट्यूब क्वीन कही जाने वाली अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने अंजलि राघव को नसीहत देते हुए कहा कि वह किसी एक इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज ना करें और जब उनके साथ ये घटना हुई तो उन्हें यूपी पुलिस के पास जाना चाहिए था।

पढ़ें :- श्रीदेवी की मौत के बाद आम्रपाली दुबे का हुआ था ये हाल , एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा

बता दें कि  आम्रपाली दुबे ने हाल ही में सिद्धार्थ कनन के पॉडकास्ट में अपने करियर से लेकर फिल्म इंडस्ट्री और एक्टर्स के बारे में बात की. इसी बातचीत के बीच पवन सिंह और अंजलि राघव के विवाद को लेकर भी उनसे सवाल किया गया था, जिसका उन्होंने बेबाकी से जवाब भी दिया. अभिनेत्री ने कहा, ‘एक महिला होने के नाते मुझे बहुत बुरा लगा. किसी भी लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए।

अंजलि राघव से बात करना चाहती थीं आम्रपाली दुबे

आम्रपाली दुबे कहती हैं, ‘मैंने पहले सोचा था कि मैं पवन सिंह को कॉल करके पूछूं कि क्या हुआ है? लेकिन फिर लगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि एक बार के लिए लगा कि मुझे अंजलि से कॉल करके बात करना चाहिए कि आप अच्छे स्टार्स के साथ काम करिए । किसी एक इंसान की वजह से पूरी इंडस्ट्री को जज मत करिए. लेकिन, मेरे पास उनका नंबर नहीं था. मैं उनसे ये भी कहना चाहती थी कि वो मेरे साथ आकर काम करें अच्छा अनुभव होगा.’ आम्रपाली ने आगे माफी मांगते हुए बाकी लड़कियों को भी सलाह की कि जब भी कुछ ऐसा हो तो उन्हें उसी वक्त पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।  उनका मानना है कि यूपी पुलिस ऐसे लोगों को सुधार देती है।

पवन सिंह के लिए क्या बोलीं आम्रपाली दुबे?

पढ़ें :- Rise And Fall : पवन सिंह ने इस कंटेस्टेंट को बोला i Love you , 'भाभी को याद कर लीजिए' बोले यूजर्स

आम्रपाली ने बताया कि उन्होंने पवन सिंह को रियलिटी ‘शो राइज एंड फॉल’ में जाने से पहले कॉल किया था और इस वायरल कंट्रोवर्सी पर बात की थी। भोजपुरी अभिनेत्री ने बताया कि उन्होंने पवन से मजाकिया अंदाज में कहा कि अगली बार वह किसी के साथ भी स्टेज शेयर करने जाएं तो उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि वह स्टेज पर आप कुछ ऐसा करने वाले हैं ताकि विवादों में ने फंसे अगर इरादे गलत नहीं हैं तो। साथ ही एक्ट्रेस बतायी कि पावन सिंह उनसे बातचीत के समय अपनी गलती एक्सैप्ट किए।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर शहबाज हुए हैरान

Bigg Boss 19: विधायक है तान्या मित्तल का एक्स बॉयफ्रेंड , सुनकर...

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush , ये सुनते ही नगमा कुछ ऐसा कहा सुनकर लोगों के उड़े होश

Bigg Boss 19: तान्या मित्तल का आवेद दरबार पर है Crush ,...

पवन सिंह को लेकर आम्रपाली ने अंजलि राघव को दी नसीहत , बोली ‘पूरी इंडस्ट्री को जज मत करो’,

पवन सिंह को लेकर आम्रपाली ने अंजलि राघव को दी नसीहत ,...

जुनैद खान संग इस फिल्म में नज़र आएंगी साई पल्लवी , जानें नाम और रिलीज डेट

जुनैद खान संग इस फिल्म में नज़र आएंगी साई पल्लवी , जानें...

श्रीदेवी की मौत के बाद आम्रपाली दुबे का हुआ था ये हाल , एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में किया बड़ा खुलासा

श्रीदेवी की मौत के बाद आम्रपाली दुबे का हुआ था ये हाल...

Disha Patani House Firing : दिशा पाटनी के घर पर पहले की रेकी फिर बरसाईं गोलियां, फुटेज में दिखे हमलावर...

Disha Patani House Firing : दिशा पाटनी के घर पर पहले की...