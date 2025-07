3 शानदार स्मार्टफोन इस सप्ताह भारतीय बाजार में मारेंगे एंट्री, देखें लिस्ट

Smartphones to be launched next week: जुलाई के महीना में अब तक कई फ्लैगशिप स्मार्टफोंस की एंट्री हो चुकी है और महीने का अंत भी शानदार रहने वाला है, क्योंकि अगले सप्ताह Redmi, Motorola और Vivo जैसे ब्रांड्स के नए फोन लॉन्च होने वाले हैं। आइए इन अपकमिंग फोन की लिस्ट और उनकी लॉन्च डेट पर एक नजर डाल लेते हैं-