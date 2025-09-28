'14 रणजी मैच खेलने पर मिलेंगे एक करोड़...' BCCI AGM में घरेलू क्रिकेट और IPL को लेकर दो बड़े फैसले

  1. हिन्दी समाचार
BCCI AGM decisions: मुंबई में रविवार को बीसीसीआई की 95वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) हुई। इस बैठक में बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों के चुनाव के साथ पुरुष व महिला चयन सीमित के सदस्यों की नियुक्ति की गयी। इसके अलावा, बीसीसीआई की बैठक में आईपीएल में भारतीय खिलाड़ियों के खेलने को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। जिसका सीधा असर घरेलू क्रिकेट पर पड़ने वाला है।

पढ़ें :- बीसीसीआई के नए पदाधिकारियों की लिस्ट आयी सामने; चेक करें किसको मिली कौन-सी ज़िम्मेदारी

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि कोई अंडर-16 खिलाड़ी तब तक आईपीएल नहीं खेल सकता जब तक कि उसने कम से कम एक मैच में रणजी ट्रॉफी में अपने राज्य का प्रतिनिधित्व न किया हो। इस बैठक में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व करने वाले हरभजन सिंह ने मीडिया से कहा, “बहुत कुछ डिस्कस हुआ, डोमेस्टिक क्रिकेट और अंडर 19 क्रिकेट को लेकर… बहुत सारे कदम इस दिशा में उठाए जा रहे हैं। एक बड़ी घोषणा हुई है घरेलू क्रिकेट के लिए कि जो भी टीम एक सत्र में 14 प्रथम श्रेणी मैच खेलेगी, उसके प्रत्येक सदस्य को एक करोड़ रुपये की अतिरिक्त मैच फीस मिलेगी।”

बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, “हम घरेलू क्रिकेट का लगातार विस्तार कर रहे हैं। पिछले तीन-चार सालों में, आपने देखा ही होगा कि हमने घरेलू क्रिकेट में क्या किया है। सबसे पहले, खिलाड़ियों को मिलने वाली समान वेतन राशि में वृद्धि की गई है। अगर कोई चौदह रणजी मैच खेलता है, तो उसे लगभग एक करोड़ रुपये मिलेंगे। इससे पहले घरेलू क्रिकेट के लिए इतना पैसा कभी आवंटित नहीं किया गया जितना हम वर्तमान में प्रदान कर रहे हैं। इसके अलावा, हम अपने सभी विभिन्न प्रारूपों में खिलाड़ियों को अन्य सुविधाएँ और अवसर प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं।”

बीसीसीआई के नया अध्यक्ष चुने गए मिथुन मन्हास

बीसीसीआई एजीएम में पूर्व क्रिकेटर मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया अध्यक्ष चुने गए हैं, जबकि राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सैकिया सचिव पद पर बने रहे हैं। कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघके मौजूदा अध्यक्ष और पूर्व स्पिनर रघुराम भट्ट नए कोषाध्यक्ष बनें हैं। भट्ट का केएससीए अध्यक्ष पद का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा। वही, प्रभतेज भाटिया को संयुक्त सचिव बनाया गया है।

पढ़ें :- BCCI ने रऊफ-फरहान की खिलाफ ICC में दी लिखित शिकायत, PCB ने सूर्या पर दर्ज कराया विरोध

बीसीसीआई के नवनिर्वाचित अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने मीडिया से कहा, “यह एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरी प्रतिबद्धता, जुनून और क्षमता के साथ खुद को इसके लिए समर्पित करूँगा। यह दुनिया का सबसे बेहतरीन क्रिकेट बोर्ड है, जिसमें बेहतरीन खिलाड़ी, बेहतरीन सुविधाएँ और लाखों प्रशंसकों का अटूट समर्थन है। मेरा पूरा ध्यान बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट के विकास और उसे नई ऊँचाइयों पर ले जाने पर है।”

पुरुष और महिला चयन समिति के नए सदस्यों की नियुक्ति

बीसीसीआई की 94वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के दौरान प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह बीसीसीआई की पुरुष राष्ट्रीय टीम की चयन समिति में शामिल किया गया, जबकि पूर्व भारतीय गेंदबाज अमिता शर्मा को महिला राष्ट्रीय चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस भूमिका में नीतू डेविड की जगह लेंगी। जबकि मुंबई की सुलक्षणा नाइक और हैदराबाद की श्रावंती नायडू भी महिला राष्ट्रीय चयन समिति में शामिल होंगी। इस बीच, एस शरत को जूनियर चयन पैनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। शरत 2023 से सीनियर पैनल का हिस्सा थे।

