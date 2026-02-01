आज भारत हारकर भी पहुंच जाएगा सेमी-फाइनल में! कोई करिश्मा ही बचा पाएगा पाकिस्तान की इज्जत

  1. हिन्दी समाचार
U19 World Cup : आज (1 फरवरी 2026) अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक हाई-प्रोफाइल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम सेमी-फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी और हारने वाली टीम का सफर खत्म हो जाएगा। हालांकि, पाकिस्तान के लिए सिर्फ जीत काफी नहीं होगी। उन्हें नेट रन रेट का भी ध्यान रखना होगा। वहीं, भारत को पिछले मैचों में मिली बड़ी जीत का फायदा मिल सकता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

पढ़ें :- VIDEO : न हाथ मिलाए और न नजरें मिलीं, अंडर-19 वर्ल्ड कप में भी भारत ने पाकिस्तान का किया विरोध

दरअसल, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अफगानिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और एक और जगह खाली है। चौथी टीम- भारत या पाकिस्तान में से कोई एक होगी। भारत इस टूर्नामेंट में बिना हारे रहने वाली तीन टीमों में से एक है। उतने ही मैचों में चार जीत के साथ, उनके पास अभी सबसे अच्छा NRR (+3.337) है। उनके लिए समीकरण सीधा है। एक जीत उन्हें सेमीफाइनल में पहुंचा देगी। अगर नहीं, तो उन्हें बस यह पक्का करना है कि वे बड़े अंतर से न हारें। इसलिए, आयुष म्हात्रे और उनकी टीम इस मुकाबले में पसंदीदा टीम है।

पाकिस्तान, इंग्लैंड के हाथों अपना पहला मैच हारने के बाद, लगातार 3 मैच जीत चुका है। लेकिन, सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए सिर्फ एक जीत के साथ-साथ भारत को नेट रन रेट में भी पछाड़ना होगा। इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऐसे में उन्हें भारत को NRR पर पछाड़ने के लिए –

a) अगर वे भारत को लगभग 200 रन पर रोकते हैं, तो उन्हें लगभग 31.5 ओवर में लक्ष्य का पीछा करना होगा।

b) अगर टारगेट, मान लीजिए, 251 है, तो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए लगभग 33.2 ओवर में जीतना होगा।

पढ़ें :- IND vs PAK U19 WC Match : आज सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए भारत-पाक की होगी भिड़ंत, जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

c) अगर भारत उन्हें 300 रन लक्ष्य देता है तो इसे 35 ओवर में चेज़ करना होगा।

