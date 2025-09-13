भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, रविवार को पूरे महाराष्ट्र में शिव सेना यूबीटी करेगी विरोध प्रदर्शन

मुंबई। एशिया कप में होने वाले भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को लेकर देश भर में राजनीति तेज हो गई है। मैच को लेकर विपक्ष लगातार भारत बनाम पाकिस्तान के मैच को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार को मैच होना है। इसी बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी घोषणा की है। उन्होने कहा कि उनकी पार्टी रविवार को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के खिलाफ में पूरे महाराष्ट्र में विरोध प्रदर्शन करेगी।

शिवसेना यूूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि दोनों देशों के बीच होने वाले एशिया कप मैच का बहिष्कार करना चाहिए। यही सही मौका है दुनिया को आतंकवाद पर हमारे रुख से अवगत कराने का। ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो खून और क्रिकेट एक साथ कैसे बह सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि युद्ध और क्रिकेट एक साथ कभी नहीं हो सकता। उन्होंने देशभक्ति का धंधा किया है। देशभक्ति का धंधा सिर्फ़ पैसे के लिए है। वे कल फिर से मैच खेलने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस मैच से मिलने वाला सारा पैसा चाहिए। वहीं उद्धव ठाकरे ने बताया कि रविवार को शिवसेना यूबीटी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगी और वे हर घर से पीएम नरेंद्र मोदी को सिंदूर भेजेंगी।

आम आदमी पार्टी ने बोला हमला क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान के साथ मैच करवाने की आख़िर क्या ज़रूरत है। पूरा देश कह रहा है कि ये मैच नहीं होना चाहिए। फिर ये मैच क्यों करवाया जा रहा है। क्या ये भी ट्रम्प के दबाव में किया जा रहा है। आख़िर ट्रम्प के आगे कितना झुकोगे। वही भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर आप नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले में हमारी 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया। आतंकियों ने चुन-चुनकर हमारे देश के लोगों की हत्या कि। सरकार ने कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर चलाएंगे। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है। हमारी सरकार कहती थी कि ट्रेड और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, क्रिकेट और आतंक एक साथ कैसे चल सकता है।