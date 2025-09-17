UP IPS Transfer : योगी सरकार ने सात IPS अफसरों किया तबादला, तीन जिलों के एएसपी बदले, देखें लिस्ट

लखनऊ। यूपी (UP) की योगी सरकार (Yogi Government) में बुधवार को सात आईपीएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। इनमें तीन जिलों के एसपी-एएसपी भी शामिल हैं।

आईपीएस देव रंजन वर्मा को पुलिस उपमहानिरीक्षक, नियम एवं ग्रंथ, लखनऊ से पुलिस उपमहानिरीक्षक, प्रशिक्षण निदेशालय, लखनऊ के लिए भेजा गया है। एसडीआरएफ, लखनऊ में तैनात सेनानायक डॉ सतीश कुमार को पुलिस अधीक्षक, सम्बद्ध, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उप्र में जिम्मेदारी दी गई है।

प्रयागराज पुलिस कमिश्नरेट में अपर पुलिस उपायुक्त अभिजीत कुमार को मेरठ का एएसपी ग्रामीण बनाया गया है। पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, रामपुर के रूप में तैनात अतुल कुमार श्रीवास्तव को पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, कानपुर की जिम्मेदारी दी गई है।

पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्ररेट, लखनऊ में तैनात ममता रानी चौधरी को पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, लखनऊ भेजा गया है। अमेठी में तैनात एसपी/एएसपी शैलेंद्र कुमार सिंह को पुलिस उपायुक, पुलिस कमिश्ररेट गौतमबुद्धनगर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक/अपर पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद के रूप में तैनात त्रिगुण बिरोन को पुलिस उपायुक्त, पुलिस कमिश्ररेट, गाजियाबाद की जिम्मेदारी दी गई है।