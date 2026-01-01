Up School Closed : यूपी के इस जिले में आठवीं तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश,नहीं मिली शिक्षकों को राहत

  1. हिन्दी समाचार
यूपी में भीषण सर्दी का कहर जारी है। ऐसे में मथुरा जिले (Mathura District) में आठवीं तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय (Basic Education Council) , राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई (CBSE) , आईसीएसई (ICSE)  एवं अन्य सभी बोर्डों पर भी लागू रहेगा।

लखनऊ। यूपी में भीषण सर्दी का कहर जारी है। ऐसे में मथुरा जिले (Mathura District) में आठवीं तक के स्कूलों में 14 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। ये आदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय (Basic Education Council) , राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई (CBSE) , आईसीएसई (ICSE)  एवं अन्य सभी बोर्डों पर भी लागू रहेगा।

बेसिक शिक्षा परिषद (Basic Education Council) ने कक्षा आठ तक के विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश जारी किया है। 14 जनवरी तक जनपद के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय बंद रहेंगे। यह आदेश जनपद के समस्त बेसिक शिक्षा परिषदीय, राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त, वित्तविहीन, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य सभी बोर्डों के नर्सरी से कक्षा 8 तक के विद्यालयों पर लागू होगा।

अवकाश अवधि में परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के कार्मिक बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। विभागीय व्हाट्सएप ग्रुप पर समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन करेंगे। साथ ही जिन शिक्षकों की ड्यूटी बीएलओ (BLO) के रूप में लगी है, वे पूर्ववत अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में उपस्थित रहकर दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

बुधवार रहा सीजन का सबसे ठंडा दिन

बुधवार को सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। गलन भरी सर्दी से हाड़ कांपने लगे। दिन का तापमान सबसे कम दर्ज किया गया। शाम को बर्फीली हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार इस सप्ताह शीतलहर रहेगी।

बुधवार को अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, दिन में सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इसी तरह न्यूनतम तापमान में भी 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के कारण बर्फीली हवाएं शूल सी चुभीं। पूरे दिन सूरज बादलों से बाहर नहीं निकल सका। धूप नहीं निकलने से ठंड का प्रहार और तेज महसूस हुआ। स्कूलों की छुट्टियां होने के कारण बच्चों ने घरों में ही धमाल मचाया तो वहीं बुजुर्गों ने बिस्तर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझा। बाजारों में रौनक गायब रही। केवल होटल, रेस्तरां ही गुलजार रहे। मौसम विभाग के पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक, बृहस्पतिवार को भी कोल्ड डे कंडीशन रहेगी। इस सप्ताह मौसम कमोबेश ठंडा ही रहेगा।

सुबह छाया रहा कोहरा

सुबह पांच बजे से सात बजे तक हाईवे, यमुना एक्सप्रेस-वे (Yamuna Expressway) पर कोहरा छाया रहा। वाहन रेंग-रेंगकर चले। वहीं सुबह 8 बजे के बाद कोहरा छंट गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिन कोहरा छाया रह सकता है।

