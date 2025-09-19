  1. हिन्दी समाचार
  3. Video: आईफोन 17 खरीदने पहुंचे ग्राहकों के बीच जमकर चले लात-घुसे एपल स्टोर के सुरक्षाकर्मी को भी नहीं छोड़ा

iPhone 17 series Sale starts in India: एप्पल ने हाल में 9 सितंबर को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में नई आईफोन 17 सीरीज लॉन्च की थी। जिसकी आज 19 सितंबर से भारत में बिक्री शुरू हो गयी है। इस दौरान देश के तमाम एप्पल स्टोर पर नया आईफोन खरीने के लिए ग्राहकों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस बीच के BKC जियो सेंटर स्थित एपल स्टोर पर ग्राहकों के बीच जमकर हाथपायी हुई।

By Abhimanyu 
Updated Date

दरअसल, मुंबई के BKC जियो सेंटर स्थित Apple स्टोर के बाहर शुक्रवार सुबह से ग्राहकों की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान Apple स्टोर के बाहर iPhone 17 सीरीज़ खरीदने पहुंचे ग्राहकों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों को बीच-बचाव करना पड़ा। तभी एक युवक सुरक्षाकर्मियों से भिड़ गया। घटना का वीडियो सोशल पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुंबई के अलावा, दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर और बेंगलुरु के फीनिक्स मॉल ऑफ एशिया में एप्पल स्टोर के बाहर लंबी कतारें देखी गईं।

बेंगलुरु में एक एक ग्राहक ने कहा, “मैं पिछले कुछ सालों से शुरुआती खरीदार रहा हूँ। हम पिछले हफ़्ते से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने चार यूनिट बुक की थीं, और यह मॉडल पिछले तीन मॉडलों की तुलना में बेहतर है।” दिल्ली के साकेत में एप्पल स्टोर से आईफोन 17 सीरीज का फोन खरीदने के बाद एक ग्राहक ने कहा, “मैं सुबह से कतार में था, और मैं इस रंग का आईफोन खरीदने के लिए उत्साहित हूं। भारत में यह भगवा रंग का फोन बहुत लोकप्रिय हो जाएगा। मैं मुसलमान हूं, लेकिन मुझे यह रंग बहुत पसंद है।”

 

