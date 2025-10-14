Video : अमिताभ बच्चन दमदार आवाज में कहते हैं,'देवियों और सज्जनों,पेश है लबूबू...,सेलेब्स ने दिये मजेदार रिएक्शन

  1. हिन्दी समाचार
सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)  अब 'लबूबू' डॉल (Labooboo Doll) के ट्रेंड में शामिल होने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं। बिग बी (Big B) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कार के शीशे पर लाल रंग की लबूबू डॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बिग बी (Big B)  ने अपनी दमदार आवाज में कुछ खास कहा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

जानें क्या है वायरल वीडियो में

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan)  ने आज एक खास वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में अमिताभ अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, ‘देवियों और सज्जनों, लबूबू पेश है, जो अब मेरी कार में है।’ पोस्ट के कैप्शन में अमिताभ ने लिखा, ‘लबूबू….।’

