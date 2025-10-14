Video : अमिताभ बच्चन दमदार आवाज में कहते हैं,'देवियों और सज्जनों,पेश है लबूबू...,सेलेब्स ने दिये मजेदार रिएक्शन

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अब 'लबूबू' डॉल (Labooboo Doll) के ट्रेंड में शामिल होने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं। बिग बी (Big B) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कार के शीशे पर लाल रंग की लबूबू डॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बिग बी (Big B) ने अपनी दमदार आवाज में कुछ खास कहा।
मुंबई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अब ‘लबूबू’ डॉल (Labooboo Doll) के ट्रेंड में शामिल होने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं। बिग बी (Big B) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कार के शीशे पर लाल रंग की लबूबू डॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बिग बी (Big B) ने अपनी दमदार आवाज में कुछ खास कहा।
जानें क्या है वायरल वीडियो में
View this post on Instagram
पढ़ें :- The Bads of Bollywood: क्या है शाहरुख खान के Secret Reel का राज ,आर्यन खान की सीरीज से है कनेक्शन
अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने आज एक खास वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में अमिताभ अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, ‘देवियों और सज्जनों, लबूबू पेश है, जो अब मेरी कार में है।’ पोस्ट के कैप्शन में अमिताभ ने लिखा, ‘लबूबू….।’