Video : अमिताभ बच्चन दमदार आवाज में कहते हैं,'देवियों और सज्जनों,पेश है लबूबू...,सेलेब्स ने दिये मजेदार रिएक्शन

मुंबई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) अब ‘लबूबू’ डॉल (Labooboo Doll) के ट्रेंड में शामिल होने वाले नए सेलेब्रिटी बन गए हैं। बिग बी (Big B) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी कार के शीशे पर लाल रंग की लबूबू डॉल लटकी हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बिग बी (Big B) ने अपनी दमदार आवाज में कुछ खास कहा।

जानें क्या है वायरल वीडियो में

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने आज एक खास वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इस वीडियो में अमिताभ अपनी दमदार आवाज में कहते हैं, ‘देवियों और सज्जनों, लबूबू पेश है, जो अब मेरी कार में है।’ पोस्ट के कैप्शन में अमिताभ ने लिखा, ‘लबूबू….।’