Video : फफक फफक कर रो पड़े अनिल देशमुख, अजित पवार के निधन से गहरे सदमें में NCP के नेता

Ajit Pawar Death: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजित पवार की बुधवार को प्लेन क्रैश के बाद देशभर में गहरे सदमें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं ने अजित पवार के असमय निधन को चौंकाने वाला और दुखद बताया है। इस बीच, एनसीपी और एनसीपी-शरदचंद्र पवार में मातम पसार हुआ है।
पुणे जिले में एक विमान दुर्घटना में अजीत पवार की मौत के बाद मीडिया से बातचीत करने आए एनसीपी-शरदचंद्र पवार नेता अनिल देशमुख भावुक हो गए। महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पत्रकारों के सामने फफक फफक कर रो पड़े। उनका गला भर आया और कुछ बोला न जा सका।
इससे पहले उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीतदादा पवार का आज सुबह एक प्लेन क्रैश में दुखद निधन हो गया। उनके अचानक निधन की खबर बहुत दुखद है। सुबह-सुबह ऐसी खबर सुनना बहुत शॉकिंग है। मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं। ऐसा हिम्मतवाला और एम्बिशियस लीडर अब कभी नहीं मिलेगा। उनके जाने से एक लोगों को समझने वाला और कमिटेड लीडरशिप खो गया है।”
अनिल देशमुख ने आगे लिखा, “वह एक सच्चे पब्लिक सर्वेंट थे जो लोगों के मुद्दों के लिए सुबह पांच बजे से बिना थके काम करते थे। महाराष्ट्र राज्य बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा। दादा का अचानक निधन उनके परिवार और सभी वर्कर्स के लिए एक बड़ा सदमा है। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के मौके पर पवार परिवार को यह दुख सहने की ताकत मिले।”
VIDEO | Mumbai: NCP–Sharadchandra Pawar leader Anil Deshmukh breaks down after Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar was killed in an aircraft crash in Pune district.
पढ़ें :- Ajit Pawar Plane Crash : महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पावर का प्लेन क्रैश में निधन, पांच लोगों के मारे जाने की खबर
हादसे के बाद अजीत पवार और पांच अन्य लोगों की विमान दुर्घटना में मौत के बाद उनके पार्थिव शरीर को बारामती मेडिकल कॉलेज लाया गया है। जहां उनके समर्थक और परिजन पहुंच रहे हैं।