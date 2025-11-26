Video- नेशनल प्लेयर हार्दिक की छाती पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खिलाड़ी की मौके पर ही मौत

Basketball Player Dies in Rohtak: हरियाणा के रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान एक नेशनल प्लेयर पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया। जिससे खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक खिलाड़ी की पहचान 17 वर्षीय हार्दिक राठी के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार घटना रोहतक के लाखन माजरा गांव की है, यहां पर हार्दिक प्ले ग्राउंड में रोज प्रैक्टिस करने जाते थे। वह मंगलवार सुबह प्रैक्टिस करने गए थे। घटना की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में हार्दिक अकेले ही नजर आ रहे हैं और वह पोल की बास्केट में बॉल डालने की कोशिश में लटकते हैं, जो आमतौर पर खिलाड़ियों को करता देखा जाता है। लेकिन, तभी पोल टूट जाता है। हार्दिक जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी छाती पर पोल गिरता है।

इसके बाद टीम के अन्य सदस्य हार्दिक की तरफ दौड़ते हैं। सभी पोल के नीचे दबे खिलाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि घटना करीब मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की है। हार्दिक अकेले ही अपनी प्रेक्टिस कर रहे थे, जबकि टीम के अन्य सदस्य पास में आराम कर रहे थे। हादसे के तुरंत बाद, हार्दिक को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया हार्दिक राठी एक होनहार बास्केटबॉल प्लेयर थे, जो तीन सब जूनियर नेशनल और एक यूथ नेशनल प्रतियोगिता में खेल चुके थे।