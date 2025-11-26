  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Video- नेशनल प्लेयर हार्दिक की छाती पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खिलाड़ी की मौके पर ही मौत

Video- नेशनल प्लेयर हार्दिक की छाती पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खिलाड़ी की मौके पर ही मौत

Basketball Player Dies in Rohtak: हरियाणा के रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान एक नेशनल प्लेयर पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया। जिससे खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक खिलाड़ी की पहचान 17 वर्षीय हार्दिक राठी के रूप में हुई है।

By Abhimanyu 
Updated Date

Basketball Player Dies in Rohtak: हरियाणा के रोहतक में प्रैक्टिस के दौरान एक नेशनल प्लेयर पर बास्केटबॉल का पोल गिर गया। जिससे खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गयी। इस घटना एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक खिलाड़ी की पहचान 17 वर्षीय हार्दिक राठी के रूप में हुई है।

पढ़ें :- कश्मीर टाइम्स के ऑफिस में छापेमारी पर डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी, बोले-अगर कोई रेड करनी है, तो वह पिक-एंड-चूज़ बेसिस पर नहीं होनी चाहिए

जानकारी के अनुसार घटना रोहतक के लाखन माजरा गांव की है, यहां पर हार्दिक प्ले ग्राउंड में रोज प्रैक्टिस करने जाते थे। वह मंगलवार सुबह प्रैक्टिस करने गए थे। घटना की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बास्केटबॉल के कोर्ट में हार्दिक अकेले ही नजर आ रहे हैं और वह पोल की बास्केट में बॉल डालने की कोशिश में लटकते हैं, जो आमतौर पर खिलाड़ियों को करता देखा जाता है। लेकिन, तभी पोल टूट जाता है। हार्दिक जमीन पर गिर जाते हैं और उनकी छाती पर पोल गिरता है।

इसके बाद टीम के अन्य सदस्य हार्दिक की तरफ दौड़ते हैं। सभी पोल के नीचे दबे खिलाड़ी निकालने की कोशिश करते हैं। बताया जा रहा है कि घटना करीब मंगलवार सुबह करीब 10 बजे की है। हार्दिक अकेले ही अपनी प्रेक्टिस कर रहे थे, जबकि टीम के अन्य सदस्य पास में आराम कर रहे थे। हादसे के तुरंत बाद, हार्दिक को अस्पताल ले जाया गया। हालांकि, डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया हार्दिक राठी एक होनहार बास्केटबॉल प्लेयर थे, जो तीन सब जूनियर नेशनल और एक यूथ नेशनल प्रतियोगिता में खेल चुके थे।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने खोला अपना फैमिली ऑफिस, जानें- इस कदम के पीछे की वजह

क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने खोला अपना फैमिली ऑफिस, जानें- इस कदम के...

कोच गंभीर की कुर्सी जाना तय! इस दिग्गज को BCCI सौंप सकता है जिम्मेदारी

कोच गंभीर की कुर्सी जाना तय! इस दिग्गज को BCCI सौंप सकता...

'मेरे भविष्य का फैसला BCCI को करना है, लेकिन मेरी सफलताओं को मत भूलना...' आलोचनाओं से घिरे कोच गंभीर का बड़ा बयान

'मेरे भविष्य का फैसला BCCI को करना है, लेकिन मेरी सफलताओं को...

WTC Points Table: टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी पिछड़ी, घर पर क्लीन स्वीप से हुआ भारी नुकसान

WTC Points Table: टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान से भी पिछड़ी,...

IND vs SA : गुवाहाटी टेस्ट में भारत की अब तक की सबसे शर्मनाक, कोच गंभीर के कार्यकाल में घर पर दूसरी बार सूपड़ा साफ

IND vs SA : गुवाहाटी टेस्ट में भारत की अब तक की...

Video- नेशनल प्लेयर हार्दिक की छाती पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खिलाड़ी की मौके पर ही मौत

Video- नेशनल प्लेयर हार्दिक की छाती पर गिरा बास्केटबॉल पोल, खिलाड़ी की...