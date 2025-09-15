  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Video : मौत से लड़ रही बहन से आखिरी बार मिलने पहुंचा भाई, रोते हुए बोली- तू पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनना

Video : मौत से लड़ रही बहन से आखिरी बार मिलने पहुंचा भाई, रोते हुए बोली- तू पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनना

संसार में भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा है। भाई-बहन का रिश्ता ऐसा है कि जितना झगड़ा होता है उतना ही प्यार भी होता है। तभी तो बड़े भाई को अगर पिता के समान समझा जाता है तो इस संसार में बड़ी बहन मां और बाप दोनों के बराबर होती है। भाई-बहन के प्यार और इस रिश्ते को नई ऊंचाई देने वाला एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। संसार में भाई-बहन का रिश्ता सबसे प्यारा है। भाई-बहन का रिश्ता ऐसा है कि जितना झगड़ा होता है उतना ही प्यार भी होता है। तभी तो बड़े भाई को अगर पिता के समान समझा जाता है तो इस संसार में बड़ी बहन मां और बाप दोनों के बराबर होती है। भाई-बहन के प्यार और इस रिश्ते को नई ऊंचाई देने वाला एक इमोशनल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है।

पढ़ें :- Bigg Boss 19 : बॉलीवुड एक्ट्रेस ने बिग बॉस को लेकर किया चौंकाने वाला खुलासा,बोली- मैं किसी लड़के के साथ बिस्तर पर…

वायरल वीडियो में लड़की अस्पताल के बिस्तर पर है, जो जिंगदी मौत से जंग लड़ रही है। इस हालत में उसका छोटा भाई उससे मिलने के लिए आता है। इस दौरान दोनों की मुलाकात जो अनकही प्यार वाला भाव सामने आता है वो आंखों को नम कर देने वाला है। भाई-बहन का ये प्यार देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाते हैं।

पढ़ें :- Viral Video : शादी के लिए मम्मी—पापा नहीं माने तो क्या करोगे ?' इस लड़के का जवाब जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

छोटे भाई को देखकर वह बहुत खुश और भावुक भी नजर आती है। वीडियो में डॉक्टर और नर्स भी भाई-बहन की इस मुलाकात को देखकर भावुक हो जाते हैं। बिस्तर पर लेटी लड़की की हालत देखकर यह पता चल रहा है कि वह मौत से जंग लड़ रही है। वीडियो के कैप्शन के साथ लिखा है-आखिरी बार अपनी बहन को देखने हॉस्पिटल गया छोटा भाई तो बहन के आखिरी शब्द थे कि तू पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनना भाई। वायरल वीडियो को 20 लाख से अधिक लोग देख चुके हैं।

लोगों किए भावुक कमेंट

वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने उस लड़की के जल्द ठीक होने की कामना की है। साथ ही लोगों ने भाई-बहन के प्रेम को लेकर भी कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा कि बहन का प्यार हमेशा रहनुमा बनकर साथ रहता है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि बड़ी बहन का साया भाई के लिए मां-बार के बराबर होता है। एक और यूजर ने कहा कि यह बहुत ही मार्मिक वीडियो है। एक यूजर ने लिखा कि हे भगवान इस बच्ची को ठीक कर देना, प्रभु मेरी विनती स्वीकार करना।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Video : मौत से लड़ रही बहन से आखिरी बार मिलने पहुंचा भाई, रोते हुए बोली- तू पढ़-लिखकर बड़ा आदमी बनना

Video : मौत से लड़ रही बहन से आखिरी बार मिलने पहुंचा...

Viral Video : शादी के लिए मम्मी—पापा नहीं माने तो क्या करोगे ?' इस लड़के का जवाब जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

Viral Video : शादी के लिए मम्मी—पापा नहीं माने तो क्या करोगे...

Viral Video : पुलिस, बैंड-बाजा और बारात...ऐसी अनोखी Love Marriage देख खुशी से गूँजा गाँव

Viral Video : पुलिस, बैंड-बाजा और बारात...ऐसी अनोखी Love Marriage देख खुशी...

Viral Video: लड़की के इस फैसले ने घरवालों की आंखों में ला दिए खुशी के आंसू, इंटरनेट पर किसी अनजान के लिए रोने .... बोले लोग

Viral Video: लड़की के इस फैसले ने घरवालों की आंखों में ला...

मामूली घरेलू विवादों में बढ़ती आत्महत्याएं, भारतीय परिवारों के लिए चिंता का विषय

मामूली घरेलू विवादों में बढ़ती आत्महत्याएं, भारतीय परिवारों के लिए चिंता का...

चिड़ियाघर में अचानक से कीपर पर टूट पड़े शेर, खौफनाक दृश्य को देख दहल गए पर्यटक

चिड़ियाघर में अचानक से कीपर पर टूट पड़े शेर, खौफनाक दृश्य को...