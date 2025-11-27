VIDEO : फेयरवेल पार्टी में गुरुजी ने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया…गाने पर किया गजब का डांस, कब कौन हो जाए वायरल?

  1. हिन्दी समाचार
By संतोष सिंह 
Updated Date

VIDEO : इंटरनेट की दुनिया भी अजब है। कब कौन वायरल हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है? अब दिल्ली के एक मैथ्स टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एक फेयरवेल पार्टी में वह ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ (Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya) गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। नरेश कौशिक (Naresh Kaushik) ने इंस्टाग्राम पर यह वीडियो शेयर किया है।

वायरल हो रहे गुरू जी मैथ के टीचर हैं। वायरल वीडियो एक फेयरवेल पार्टी (Farewell Party) का बताया जा रहा है जिसमें वह तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया… गाने पर तगड़े स्टेप्स लेते नजर आ रहे हैं। वहीं दर्शक दीर्घा से लोग उनका हौसला बढ़ाते सुनाई दे रहे हैं।

वायरल वीडियो में कौशिक बड़े आराम से संगीत की थाप से मैच करते हुए स्टेप्स ले रहे हैं। वह कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्मेंस खत्म करते हैं। इस पर दर्शकों की ओर से ताली बजाते हुए उनका स्वागत किया जाता है। इस पोस्ट को 203.8K लोगों ने लाइक किया है।

 

