Video-हार्दिक पांड्या के वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा का रिएक्शन,लिखा- “तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा…”

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) ने वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका (South Africa) को 2-1 से मात देने के बाद पांच मैचों की टी20आई सीरीज की शुरुआत भी जीत के साथ की। कटक में खेले गए पहले टी20आई मैच में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) छाए। करीब ढाई महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर हार्दिक ने आलराउंड का प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने पहले टी-20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका (South Africa) पर 101 रन से जीत दर्ज की।

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने पहले बल्ले से तूफानी पारी खेली और 28 गेंदों में 59 रन बनाए, जिससे भारत ने 6 विकेट पर 175 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका को टी-20 में उसके सबसे कम स्कोर 74 रन पर ढेर कर दिया। मैच के बाद हार्दिक को प्लेयर आफ द मैच चुना गया। वहीं, उनका एक वीडियो बीसीसीआई (BCCI) ने शेयर किया है, जिसमें वह मैच के बाद अपनी कामयाबी का श्रेय अपनी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Mahieka Sharma) को देते हुए नजर आए।

हार्दिक पांड्या ने महिका शर्मा को दिया क्रेडिट

वीडियो में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) सबसे पहले कहते हैं कि चोटें आपको मानसिक रूप से परखती हैं और आपके मन में कई तरह के संदेह पैदा करती हैं। मेरे सफल वापसी का बहुत बड़ा श्रेय मेरे अपने लोगों को जाता है। खासकर मेरी पार्टनर को, वो मेरी जिंदगी में आने के बाद से मेरे लिए हमेशा सबसे बेहतरीन रही हैं। उनके आने के बाद मेरी जिंदगी में कई अच्छी चीजें हुई हैं।

पैपराजी पर हार्दिक ने निकाला था गुस्सा

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की शानदार पारी ऐसे वक्त में आई जब उन्होंने कुछ घंटों पहले ही सोशल मीडिया पर पैपराजी पर गुस्सा निकाला था। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था कि कुछ फोटोग्राफर्स ने माहिका की ऐसी एंगल से तस्वीरेंलेने की कोशिश की जो किसी भी महिला के लिए शर्मनाक है।

बता दें कि पिछले साल 2024 में हार्दिक और उनकी पूर्व पत्नी नताशा स्टेनकोविक का आपसी सहमति से तलाक हुआ था और अक्टूबर में माहिका के साथ हार्दिक की पब्लिक अपीयरेंस के बाद से ही दोनों को लेकर काफी खबरें बनने लगी थी। हार्दिक ने हमेशा ये बात दोहराई है कि उनका और नताशा का फैसला पूरी तरह आपसी सहमति से लिया गया था और दोनों मिलकर अपने बेटे अगस्त्य की परवरिश कर रहे हैं।

लेकिन कटक में शानदार वापसी करने के बाद हार्दिक ने अपनी पार्टनर का जिक्र बीसीसीआई की वीडियो में किया। उन्होंने कट्टक में कहा कि अब मेरे लिए बस क्रिकेट खेलना और मैदान पर हर एक पल का मजा लेना ही सबसे जरूरी है। मेरी जिंदगी का मकसद अब यही होगा और बेहतर और बड़ा। साथ ही हार्दिक बोले, मैं हमेशा जिंदगी में ईमानदार और सच्चा इंसान रहा हूं, और इसका मुझे बहुत फायदा मिला है। मैं बातों को ज्यादा मीठा बनाकर नहीं कहता। मेरे लिए कभी यह मायने नहीं रखा कि दूसरा इंसान मेरे बारे में क्या सोचता है या लोग मुझे कैसे देखते हैं। मेरे लिए हमेशा यह अहम रहा कि मैं अंदर से कैसा महसूस करता हूं?

माहिका शर्मा का हार्दिक के वीडियो पर रिएक्शन

बीसीसीआई (BCCI) द्वारा हार्दिक पांड्या की इस वीडियो पर उनकी गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा (Hardik Pandya GF Mahieka Sharma) ने भी रिएक्ट किया। माहिका ने इस पोस्ट पर 🤷🏽‍♀️ इमोजी शेयर की। वहीं, उन्होंने वीडियो के कमेंट में लिखा- “तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा…”

बता दें कि माहिका शर्मा एक मशहूर मॉडल हैं, जो कई बड़े फैशन डिजाइनर्स के लिए रैम्प वॉक कर चुकी हैं। इसके अलावा वह कई म्यूजिक वीडियो और शॉर्ट फिल्म्स में भी काम कर चुकी हैं। उन्हें इंडियन फैशन अवॉर्ड्स में “मॉडल ऑफ द ईयर” भी चुना जा चुका है।

उनकी उम्र 24 साल है और वह दिल्ली की रहने वाली हैं, जिन्होंने नेवी चिल्ड्रन स्कूल से पढ़ाई की। उन्होंने कॉलेज में इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में पढ़ाई की। वहीं, हार्दिक पांड्या ने 31 मई 2020 को नताशा स्टेनकोविक से शादी की थी और उसी साल 30 जुलाई को उनके बेटे अगस्त्य का जन्म हुआ था। 4 साल बाद हार्दिक-नताशा ने 2024 में तलाक की घोषणा की। उनका एक बेटा है, जिसका नाम अगस्त्य है।