Video : पवन सिंह ने दोस्त की बर्थडे पार्टी में खोया आपा, शख्स की तरफ गुस्से में आगे बढ़े तो गार्ड्स और लोगों ने रोका

Pawan Singh News : भोजपुरी के सुपरस्टार और भाजपा नेता पवन सिंह अपने गानों, राजनीतिक बयानों और निजी जीवन को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पवन सिंह एक पार्टी में हुए बवाल को लेकर सुर्खियों में हैं। इस घटना वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें पवन सिंह किसी शख्स की तरफ गुस्से में आगे बढ़ते हैं, लेकिन मौके पर मौजूद भोजपुरी सिंगर के गार्ड्स और लोग उन्हें रोक लेते हैं।

By Abhimanyu 
Updated Date

जानकारी के अनुसार, लखनऊ में पवन सिंह अपने दोस्त गुंजन सिंह की पार्टी में शामिल हुए थे। उनकी मां और हीरोइन महिमा सिंह भी पार्टी का हिस्सा बनीं। इस पार्टी में पवन ने अपने हिट सॉन्ग राजाजी पर ठुमके लगाए और वह फुलऑन मस्ती-मजाक के मूड में नजर आ रहे थे। लेकिन, तभी किसी ने कुछ कमेंट कर दिया। जो पवन सिंह को बिलकुल पसंद नहीं आया और पावर स्टार ने कुछ बातें कहीं, फिर गुस्से में उस शख्स की तरफ बढ़ने लगे।

घटना के वायरल वीडियो में देखा और सुना जा सकता है है कि मंच से शिल्पी राज और विजय चौहान गाना गा रहे हैं। तभी कुछ लोग मंच के पास आकर नीचे नाचने लगते हैं, जहां पवन सिंह भी थे। जिन्हें खुद पवन और उनके सिक्योरिटी ने हटने के लिए कहा। इस पर किसी ने कुछ कमेंट कर दिया। फिर पवन सिंह माइक ले लेते हैं और कहते हैं- आज न बहुत सालों के बाद मेरा मन हुआ है… मिजाज हुआ है कि मैं कुछ सुनूंगा… हैलो, हैलो… कौन हो तुम… मुझे सुनने दो… डोंट डिस्टर्ब मी…”

