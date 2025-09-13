  1. हिन्दी समाचार
VIDEO : छात्रा बोली-सर आप लोगों ने कहा था कि खून और पानी साथ नहीं बह सकते, तो क्रिकेट क्यों? बीजेपी के पूर्व एमपी राकेश सिन्हा बोले- क्रिकेट नहीं कहा था…

एशिया कप T20 टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसी बीच एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में एक छात्रा से सवाल दागा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान आपने कहा था ख़ून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? इस प्रश्न पर पीएम मोदी और पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का जवाब देते हुए कहा कि ख़ून–पानी कहा था, क्रिकेट नहीं।

नई दिल्ली। एशिया कप T20 टूर्नामेंट (Asia Cup 2025) में 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होने जा रहा है। इसी बीच एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में एक छात्रा से सवाल दागा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान आपने कहा था ख़ून और पानी साथ नहीं बह सकते हैं तो फिर क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? इस प्रश्न पर पीएम मोदी और पार्टी का बचाव करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का जवाब देते हुए कहा कि ख़ून–पानी कहा था, क्रिकेट नहीं।

पढ़ें :- 'मैच इसी रविवार को है, अब किया भी क्या जा सकता है?' भारत-पाक मुकाबला रद्द करने मांग पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित कई दलों ने कहा कि ये वही लोग हैं जो दूसरे की देशभक्ति पे सवाल उठाते हैं, कुछ तो शर्म कर लेते राकेश सिन्हा । क्या कहेंगे ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए?

आम आदमी पार्टी अपने अधिकारिक एक्स पोस्ट पर वीडियो शेयर कर लिखा किहमने खून और पानी एक साथ ना बहने की बात कही थी,क्रिकेट का नहीं कहा था। यह बयान किसी और का नहीं बल्कि BJP और RSS के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद राकेश सिन्हा का है। जहां एक तरफ़ पूरा देश भारत-पाकिस्तान के क्रिकेट मैच का विरोध कर रहा है।

वहीं BJP के नेता इस मैच और इससे होने वाली कमाई को सही साबित करने के लिए कुतर्कों की बाढ़ लगाये हुए हैं। जिस देश के आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, आज उसी के साथ मैच खेलना BJP के फ़र्ज़ी राष्ट्रवाद को उजागर कर रहा है।

