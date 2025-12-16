VIDEO-बॉर्डर 2 के टीजर में छाए सनी देओल, 'हिंदुस्तानी फौजी सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान...'

मुंबई। मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 (Film Border 2) की पहली झलक का इंतजार खत्म हो गया, फिल्म का मचअवेटेड टीजर रिलीज हो चुका है। देशभक्ति के जज्बे और एक्शन से सराबोर टीजर में पूरी कास्ट की झलक दिखी है। सनी देओल (Sunny Deol) के दमदार डायलॉग ने हर भारतीय के अंदर भरे देशप्रेम को बाहर ला दिया है। मूवी में सनी के अलावा दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन और अहान शेट्टी अहम रोल में दिखेंगे।

सनी देओल (Sunny Deol) के दमदार डायलॉग के साथ टीजर शुरू होता है। वो दुश्मनों को चेतावनी देते हुए कहते हैं- तुम जहां से भी घुसने की कोशिश करोगे, आसमान से, जमीन से, समंदर से, सामने एक हिंदुस्तानी फौजी खड़ा पाओगे। जो आंखों में आंखें डालकर, सीना ठोक कर कहेगा, हिम्मत है तो आ, ये खड़ा है हिंदुस्तान।

वहीं दूसरे एक सीन में सनी अपने धुरंधर फौजियों से धमाकों के बीच पूछते हैं- आवाज कहां तक जानी चाहिए? जवाब मिलता है- लाहौर तक। टीजर वीडियो में सनी का एग्रेशन, भारत मां के लिए उनका प्यार झलकता है। फिल्म के पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर ने इसमें जान डाली है। ये फैंस के इमोशंस को हाई करता है। एक बार फिर सनी को फिल्म का हिस्सा देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। टीजर रिलीज होते ही फैंस के बीच वायरल हो गया है। ये फिल्म अगले साल गणतंत्र दिवस के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

अगले साल रिलीज होगी फिल्म

इसकी रिलीज डेट 23 जनवरी 2026 तय की गई है। फिल्म को जेपी दत्ता और भूषण कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं इसका डायरेक्शन अनुराग सिंह ने संभाला है। मूवी में सोनम बाजवा, मोना सिंह, मेधा राणा, परमवीर चीमा, गुनीत संधू, अंगद सिंह भी नजर आएंगे। ये फिल्म सुनील शेट्टी के बेटे अहान के लिए माइलस्टोन मानी जा रही है। अभी तक उनके फिल्मी करियर ने खास परफॉर्म नहीं किया है। उम्मीद है बॉर्डर 2 उनके लिए मिरेकल का काम करे। टीजर में अहान की भी झलक दिखती है। वो वॉर सीन में खून से लथपथ नजर आए। दिलजीत और वरुण की भी फिल्म में एंट्री हुई है।

टीजर में उनकी झलक दमदार नजर आई है। वॉर एक्शन फिल्म बॉर्डर का पहला पार्ट 1997 में आया था। तब इसे जेपी दत्ता ने बनाया था। फिल्म 1971 के इंडो-पाकिस्तान वॉर पर बेस्ड थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के रोल में सनी छा गए थे। फिल्म के सेकंड पार्ट में पुरानी कास्ट से केवल सनी को लिया गया है। गदर 2 की सक्सेस के बाद सनी ने जबरदस्त कमबैक किया। वो मेकर्स की पहली पसंद बन गए थे। इसी दौरान बॉर्डर के मेकर्स ने भी सनी की पॉपुलैरिटी को भुनाने के लिए इसका दूसरा पार्ट बनाने का फैसला लिया। देखना होगा ये फिल्म गदर 2 जैसी आंधी ला पाएगी या नहीं।