Video : ‘जय और वीरू’ की दोस्ती आज भी है गहरी और अटूट, जब दोस्त धर्मेंद्र का हाल जानने खुद गाड़ी चलाकर उनके घर पहुंचे अमिताभ बच्चन

मुंबई । बॉलीवुड के ही-मैन दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र (Dharmendra) की तबीयत अब स्थिर है। ऐसे में उनके परिवार वाले उन्हें घर ले गए हैं। सनी देओल (Sunny Deol) की टीम ने स्टेटमेंट जारी कर बताया कि अब धर्मेंद्र (Dharmendra) की देखरेख घर पर ही होगी। इसी बीच इंडस्ट्री के जाने-माने लोग उनसे मिलने उनके घर पहुंच रहे हैं। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) भी अपने दोस्त का हालचाल लेने उनके घर पहुंचे हैं।

खुद ड्राइव करके धर्मेंद्र के पास पहुंचे अमिताभ

यह मुलाकात इसलिए भी खास बन गई ,क्योंकि बिग बी (Big B) अपनी लग्जरी गाड़ी खुद ड्राइव करके धर्मेन्द्र (Dharmendra) के पास पहुंचे हैं। आमतौर पर वह अपनी सिक्योरिटी और ड्राइवर के साथ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि उनका दोस्त अस्पताल से वापस आ गया है वह बिना सिक्योरिटी और ड्राइवर के उनके पास पहुंच गए।

फैंस बोले- असली जय और वीरू

कैमरे में कैद इस लम्हे ने लोगों का दिल जीत लिया। लोग बोले, स्टारडम और उम्र की परवाह किए बिना ‘शोले’ (Sholay) के ‘जय और वीरू’ की दोस्ती आज भी उतनी ही गहरी और अटूट है।

इन्होंने भी की एक्टर से मुलाकात अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के अलावा ‘तारक मेहता का उल्टा चश्मा’ के क्रिएटर असित कुमार मोदी और प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी भी उनसे मिलने पहुंचे थे। इसके अलावा गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान, धर्मेंद्र से मिलने अस्पताल गए थे।