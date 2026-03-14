Video- 'इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी को अंजाम दिया...' ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले का वीडियो किया जारी

US Attack on Iran’s Kharg Island : ईरान में खर्ग द्वीप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बमबारी का वीडियो साझा किया। कुछ घंटे पहले उन्होंने खर्ग द्वीप पर हमले को सबसे शक्तिशाली बमबारी करार दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान के सबसे अहम ठिकाने, खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन, द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया गया है।

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, ‘कुछ देर पहले, मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया, और ईरान के सबसे अहम ठिकाने, खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारे हथियार दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक हथियार हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए, मैंने द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया है। हालाँकि, अगर ईरान, या कोई और, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों के स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन में किसी भी तरह की रुकावट डालता है, तो मैं तुरंत इस फैसले पर दोबारा विचार करूंगा।’

ट्रंप आगे कहा, ‘अपने पहले कार्यकाल के दौरान, और अभी भी, मैंने हमारी सेना को दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी अन्य सेना के मुकाबले सबसे ज़्यादा घातक, शक्तिशाली और असरदार ताकत के तौर पर फिर से तैयार किया है। ईरान में ऐसी किसी भी चीज़ की रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं है जिस पर हम हमला करना चाहें — वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते! ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा, और न ही उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, मध्य पूर्व, या इस मामले में, पूरी दुनिया को धमकाने की क्षमता होगी! ईरान की सेना, और इस आतंकवादी शासन से जुड़े अन्य सभी लोगों के लिए यही समझदारी होगी कि वे अपने हथियार डाल दें, और अपने देश का जो कुछ भी बचा है, उसे बचा लें — जो कि अब ज़्यादा नहीं बचा है! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।’