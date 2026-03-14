  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Video- ‘इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी को अंजाम दिया…’ ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले का वीडियो किया जारी

Video- ‘इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी को अंजाम दिया…’ ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले का वीडियो किया जारी

US Attack on Iran's Kharg Island : ईरान में खर्ग द्वीप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बमबारी का वीडियो साझा किया। कुछ घंटे पहले उन्होंने खर्ग द्वीप पर हमले को सबसे शक्तिशाली बमबारी करार दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान के सबसे अहम ठिकाने, खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन, द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया गया है। 

By Abhimanyu 
Updated Date

US Attack on Iran’s Kharg Island : ईरान में खर्ग द्वीप पर हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी बमबारी का वीडियो साझा किया। कुछ घंटे पहले उन्होंने खर्ग द्वीप पर हमले को सबसे शक्तिशाली बमबारी करार दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान के सबसे अहम ठिकाने, खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। लेकिन, द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया गया है।

पढ़ें :- West Asia Crisis: अमेरिकी वायुसेना का KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर विमान पश्चिमी इराक में ​क्रैश, विमान में सवार छह क्रू सदस्य में से चार की मौत

डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, ‘कुछ देर पहले, मेरे निर्देश पर, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने मध्य पूर्व के इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी हमलों में से एक को अंजाम दिया, और ईरान के सबसे अहम ठिकाने, खर्ग द्वीप पर मौजूद हर सैन्य लक्ष्य को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारे हथियार दुनिया के अब तक के सबसे शक्तिशाली और आधुनिक हथियार हैं, लेकिन मर्यादा का ध्यान रखते हुए, मैंने द्वीप पर मौजूद तेल के बुनियादी ढांचे को नष्ट न करने का फैसला किया है। हालाँकि, अगर ईरान, या कोई और, होर्मुज़ जलडमरूमध्य से जहाज़ों के स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन में किसी भी तरह की रुकावट डालता है, तो मैं तुरंत इस फैसले पर दोबारा विचार करूंगा।’

ट्रंप आगे कहा, ‘अपने पहले कार्यकाल के दौरान, और अभी भी, मैंने हमारी सेना को दुनिया में कहीं भी मौजूद किसी भी अन्य सेना के मुकाबले सबसे ज़्यादा घातक, शक्तिशाली और असरदार ताकत के तौर पर फिर से तैयार किया है। ईरान में ऐसी किसी भी चीज़ की रक्षा करने की कोई क्षमता नहीं है जिस पर हम हमला करना चाहें — वे इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते! ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होगा, और न ही उसके पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका, मध्य पूर्व, या इस मामले में, पूरी दुनिया को धमकाने की क्षमता होगी! ईरान की सेना, और इस आतंकवादी शासन से जुड़े अन्य सभी लोगों के लिए यही समझदारी होगी कि वे अपने हथियार डाल दें, और अपने देश का जो कुछ भी बचा है, उसे बचा लें — जो कि अब ज़्यादा नहीं बचा है! इस मामले पर ध्यान देने के लिए आपका धन्यवाद।’

पढ़ें :- Israel-Iran War: दुबई में हमले की कोशिश हुई नाकाम, धमाके से आसमान में छाया धुआं

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

किम जोंग उन की बैलेस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पूर्व एशियाई देशों की धड़कनें, साउथ कोरिया और जापान में अलर्ट जारी

किम जोंग उन की बैलेस्टिक मिसाइल ने बढ़ाई पूर्व एशियाई देशों की...

US में 11 भारतीय डलवाते थे नकली डकैतियां, ग्रीनकार्ड पाने के लिए साजिश रचने का आरोप

US में 11 भारतीय डलवाते थे नकली डकैतियां, ग्रीनकार्ड पाने के लिए...

Video- 'इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी को अंजाम दिया...' ट्रंप ने ईरान के खर्ग द्वीप पर हमले का वीडियो किया जारी

Video- 'इतिहास में सबसे शक्तिशाली बमबारी को अंजाम दिया...' ट्रंप ने ईरान...

ईरानी विदेश मंत्री ने भारत का नाम लेकर US पर कसा तंज, कहा- दुनियाभर से रूसी तेल खरीदने के लिए गिड़गिड़ा रहा अमेरिका

ईरानी विदेश मंत्री ने भारत का नाम लेकर US पर कसा तंज,...

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के जहाजों को मिला ग्रीन सिग्नल, ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहाली बोले- इंडिया हमारा दोस्त

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भारत के जहाजों को मिला ग्रीन सिग्नल, ईरान...

तेहरान की सड़कों पर बेखौफ घूमते दिखे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और अली लारिजानी, न चेहरे पर खौफ, न जंग की टेंशन…

तेहरान की सड़कों पर बेखौफ घूमते दिखे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन और...