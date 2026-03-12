  1. हिन्दी समाचार
Video Viral : प्राइवेट पल के दौरान पर्दा लगाना भूल गया कपल, लोग बोले-भाई लाइट तो बंद कर लेता

हर कपल का सपना होता है कि वो अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड (Spend Quality Time) करे और उसे खुलकर जिए, लेकिन कई बार इसको लेकर उत्सुक्ता इतनी बढ़ जाती है कि कपल अपने होश गंवा बैठते हैं और फिर वो होता है जिसे आम बोलचाल में कांड कह दिया जाता है।

ऐसा ही कुछ हुआ सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो में कपल अपना प्राइवेट टाइम स्पेंड (Spend Private Time) करने में जहां इतना मशगूल हो गया कि न तो उसने लाइट ऑफ की और न ही पर्दा लगाया, इसके बाद जो हुआ वो पूरे मोहल्ले ने देखा।

दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक कपल अपने फ्लैट में क्वालिटी टाइम स्पेंड (Spend Quality Time)  करता दिखाई दे रहा है। इस दौरान वो अपने प्राइवेट मोमेंट (Private Moment) में है जैसा कि वीडियो में देखा जा सकता है। लेकिन इस दौरान कपल एक गलती कर बैठा, अपने मोमेंट में लड़का और लड़की इतने खो गए कि उन्हें न तो पर्दा लगाने की सुध रही और न ही लाइट ऑफ करने की। नतीजा ये हुआ कि उनके इस मोमेंट का गवाह पूरा मोहल्ला बन गया।

पूरा मोहल्ला बना इस नजारे का गवाह

वीडियो में देखा जा सकता है कि कपल फ्लैट में क्वालिटी टाइम स्पेंड (Spend Quality Time)  कर रहा है और सोसायटी के लोग अपनी बालकनी से खड़े होकर उनका वीडियो बना रहे हैं। बालकनी से खड़े लोगों को वो सब दिख रहा है जिसे कपल को छिपाना चाहिए था। वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं।

यूजर्स बोले, भाई कम से कम लाइट ही बंद कर लेता

वीडियो को @bonucci_cyrus नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है। ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा…ये तो बालकनी सिनेमा है भाई। एक और यूजर ने लिखा…भाई लाइट तो बंद कर लेता। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा…लगता है बेचारे पहली बार मिले हैं।

