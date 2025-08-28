Viral Post : मोबाइल शॉप ने लड़की का प्राइवेट वीडियो किया लीक,परिवार ने बंद की बातचीत, अब सोशल मीडिया पर लगाई गुहार

कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कोलकाता शहर से एक बेहद चौंकाने वाली और दुखद घटना सामने आई है। यहां की एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप (Mobile Repair Shop) पर एक कस्टमर का प्राइवेट वीडियो लीक (Private Video Leaked) करने का गंभीर आरोप लगा है। यह मामला सामने आने के बाद से ही चर्चा में है। कथित पीड़ित युवती ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की और बताया कि इस एक घटना ने उसकी पूरी जिंदगी तबाह करके रख दी है। उसने अपनी पीड़ा (Trauma) रेडिट पर लिखी और कहा कि वह अब पूरी तरह टूट चुकी है।

लड़की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि इस घटना के बाद उसके माता-पिता ने भी उससे बात करना बंद कर दिया है। घरवाले भी अब उससे दूरी बना रहे हैं। यही नहीं उसे लगातार सैकड़ों अजनबी लोगों के डायरेक्ट मैसेज आ रहे हैं। इस स्थिति से बचने के लिए उसने अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट कर दिए और अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया है।

लड़की ने बताया कि अब वह अपने कमरे से बाहर तक नहीं निकलती और हर किसी से बचने की कोशिश करती है। उसने बताया कि उसे लगता है उसकी पूरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी निजी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। इस घटना ने उसके आत्मविश्वास और जीने की इच्छा को गहरा आघात पहुंचाया है। युवती ने अपनी पोस्ट में लोगों से यह भी पूछा कि आखिर वह इस मुश्किल दौर से कैसे उबर सकती है और अपनी जिंदगी में दोबारा नॉर्मल होकर आगे कैसे बढ़ सकती है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल

जैसे ही यह पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई, रेडिट पर सैकड़ों यूजर्स ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की। कई लोगों ने उसे सांत्वना दी और कहा कि वह अकेली नहीं है, बल्कि लोग उसके साथ खड़े हैं। कुछ ने उसे मानसिक रूप से मजबूत रहने की सलाह दी तो वहीं कई लोगों ने कानूनी कदम उठाने की बात कही। एक यूजर ने लिखा कि उसे तुरंत एफआईआर दर्ज करानी चाहिए और किसी अच्छे वकील से संपर्क करना चाहिए।

एक और यूजर ने सुझाव दिया कि महिला संगठनों से मदद ली जा सकती है क्योंकि ऐसे संगठन इस तरह के मामलों में आगे आकर पीड़िताओं को सहयोग करते हैं। वहीं कुछ लोगों ने उसे साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में जाकर शिकायत करने की सलाह दी, ताकि दोषियों को सजा मिल सके। इस घटना ने एक बार फिर यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी कितनी बड़ी चुनौती बन चुकी है। लोग अक्सर मोबाइल या लैपटॉप रिपेयरिंग जैसी सेवाओं पर भरोसा करते हैं और अपना निजी डाटा डिवाइस में छोड़ देते हैं। ऐसा कर हम अपनी प्राइवेसी से खिलवाड़ करते हैं।