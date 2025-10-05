Viral Video : डिलीवरी बॉय ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छुआ, यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, मिली ये सजा

  1. हिन्दी समाचार
आजकल आनलाइन के दौर में घर बैठे मिनटों में सामान आपके पास पहुंच जाता है। लोग ब्लिंकिंट, जेप्टो जैसे कई एप्स का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली वायरल वीडियो ने लोगों के दिमाग को हिला दिया है। जहां ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की हरकत देख आपको यकीन नहीं होगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली: आजकल आनलाइन के दौर में घर बैठे मिनटों में सामान आपके पास पहुंच जाता है। लोग ब्लिंकिंट, जेप्टो जैसे कई एप्स का धड़ल्ले से प्रयोग कर रहे हैं। इसी बीच दिल्ली वायरल वीडियो ने लोगों के दिमाग को हिला दिया है। जहां ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय की हरकत देख आपको यकीन नहीं होगा। हालांकि कैमरे में कैद इस वारदात की झलक ने ब्लिंकिट जैसे लोकप्रिय ग्रॉसरी डिलीवरी एप पर सवाल खड़ा कर दिया है। आइए बताते हैं आखिर ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने महिला के साथ छेड़खानी की और इसकी वारदात कैमरे में कैद है।

महिला सुरक्षा पर उठा सवाल

सोशल मीडिया पर वायरल ये मामला दिल्ली का बताया जा रहा है। लड़की ने इसे x चैनल पर शेयर किया और पूरी वारदात के बारे में जानकारी दी है। यूजर्स के बीच यह वारदात चर्चा में है जहां वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से लड़की को डिलीवरी बॉय सामान देकर पैसे लेता है और लड़की को गलत तरीके से छूता है। दिल्ली वायरल वीडियो को शेयर करते हुए लिखा गया कि आज ब्लिंकिट से आर्डर करते समय मेरे साथ भी यही हुआ। डिलीवरी वाले ने दोबारा मेरा पता पूछा और फिर मुझे गलत तरीके से छूआ। यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कृपया सख्त कार्रवाई करें क्या भारत में महिला सुरक्षा एक मजाक है।

ब्लिंकिट ने डिलीवरी बॉय को दी ये सजा

इसके साथ ही कमेंट के जरिए इस बात की जानकारी दी है कि ब्लिंकिट ने उनसे संपर्क किया है और जब सबूत दिखाए गए तब उन्होंने डिलीवरी बॉय का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और उसे ब्लॉक कर दिया है। वहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हुए दिल्ली वायरल वीडियो को लेकर महिला पूरी जानकारी लोगों के साथ शेयर करती हुई नजर आई।

