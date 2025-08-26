Vivo T4 Pro भारत में लॉन्च; 6.77 इंच डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 और 6500mAh बैटरी जैसे फीचर्स से है लैस

Vivo T4 Pro launched in India: वीवो ने भारतीय बाज़ार में Vivo T4 Pro लॉन्च कर दिया है। यह T4 सीरीज़ का छठा वेरिएंट है और हाल ही में लॉन्च हुए Vivo V60 से कई समानताएँ रखता है। स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो दोनों डिवाइस लगभग एक जैसे हैं, बस T4 Pro में V60 वाली ZEISS ब्रांडिंग गायब है। विस्तृत स्पेसिफिकेशन नीचे दिए गए हैं।

Vivo T4 Pro में 6.77 इंच का क्वाड-कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले है जो 2392 × 1080 पिक्सल का फुल HD+ रिज़ॉल्यूशन, 120Hz रिफ्रेश रेट और 5000 निट्स तक की लोकल पीक ब्राइटनेस और 1500 निट्स की ग्लोबल पीक ब्राइटनेस प्रदान करता है। यह पैनल 1.07 बिलियन रंगों, P3 वाइड कलर गैमट को सपोर्ट करता है और कम ब्लू लाइट एमिशन के लिए SGS-प्रमाणित है। इसमें 4nm आर्किटेक्चर पर निर्मित क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 जेनरेशन 4 प्रोसेसर, 12GB तक LPDDR5 रैम और 256GB UFS 3.1 स्टोरेज के साथ आता है, साथ ही 12GB की अतिरिक्त वर्चुअल रैम भी उपलब्ध है।

यह एंड्रॉइड 15 पर आधारित फनटच OS 15 पर चलता है और इसे चार साल के OS अपडेट के साथ-साथ छह साल के सुरक्षा पैच मिलने की पुष्टि की गई है, साथ ही इसमें AI-संचालित उत्पादकता और कंटेंट निर्माण के लिए Google Gemini सहायता भी शामिल है। पीछे की तरफ, इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप है जिसमें 50MP Sony IMX882 OIS मुख्य सेंसर, 10x टेलीफोटो स्टेज पोर्ट्रेट सपोर्ट करने वाला Sony IMX882 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा और 2MP बोकेह सेंसर शामिल है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए, स्मार्टफोन में 32MP का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है। डिवाइस में कई AI-संचालित इमेजिंग फीचर्स जैसे AI इरेज़ 3.0, AI मैजिक मूव, AI इमेज एक्सपैंडर और AI फोटो एन्हांस के साथ-साथ रेट्रो फिल्टर और सिनेमैटिक इफेक्ट्स देने वाला फिल्म कैमरा मोड भी शामिल है।

यह डिवाइस 90W फ्लैशचार्ज के साथ 6,500mAh की बैटरी पर चलता है, जो तीसरी पीढ़ी की सिलिकॉन कार्बन एनोड तकनीक और अनुकूलित पावर प्रबंधन द्वारा समर्थित है, 1,300 चार्ज साइकिल तक सपोर्ट करता है, और 1% बैटरी पर भी 9 घंटे का नेविगेशन या 30 मिनट की कॉलिंग प्रदान करता है। अतिरिक्त विशेषताओं में इन-डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट सेंसर और धूल व पानी से बचाव के लिए दोहरी IP68/IP69 रेटिंग शामिल है, जिसमें गीले हाथों और चिपचिपे हाथों से छूने का समर्थन भी शामिल है। शॉट के डायमंड शील्ड ग्लास (37% बेहतर गिरने से बचाव), मज़बूत कॉर्नर फ़्रेम और शॉक-अवशोषित बॉन्डिंग सामग्री इसकी मज़बूती को और बढ़ा देती है।

वीवो टी4 प्रो, वीवो वी60 का थोड़ा संशोधित संस्करण है। मुख्य अंतरों में वी60 के 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरे की जगह 2MP बोकेह सेंसर, 50MP फ्रंट कैमरे की जगह 32MP सेंसर और स्टोरेज विकल्पों में चार से तीन की कमी शामिल है। इसके अलावा, जहाँ वीवो वी60 मूनलिट ब्लू, ऑस्पिशियस गोल्ड और मिस्ट ग्रे रंगों में लॉन्च हुआ है, वहीं टी4 प्रो केवल नाइट्रो ब्लू और ब्लेज़ गोल्ड रंगों में उपलब्ध है।

कीमत और उपलब्धता

₹27,999 — 8GB + 128GB (नाइट्रो ब्लू, ब्लेज़ गोल्ड)

₹29,999 — 8GB + 256GB (नाइट्रो ब्लू, ब्लेज़ गोल्ड)

₹31,999 — 12GB + 256GB (नाइट्रो ब्लू, ब्लेज़ गोल्ड)

वीवो टी4 प्रो नाइट्रो ब्लू और ब्लेज़ गोल्ड रंगों में उपलब्ध होगा और भारत में 29 अगस्त 2025 को फ्लिपकार्ट, वीवो इंडिया ई-स्टोर और पार्टनर रिटेल आउटलेट्स पर उपलब्ध होगा। लॉन्च-डे ऑफ़र (केवल 29 अगस्त): चुनिंदा एचडीएफसी, एक्सिस और एसबीआई कार्ड पर ₹3,000 की तत्काल छूट या ₹3,000 का एक्सचेंज बोनस 6 महीने तक की नो-कॉस्ट ईएमआई मिलेगी। इसके अलावा, 10 प्रीमियम ओटीटी ऐप्स का 2 महीने तक मुफ़्त एक्सेस (₹1,199 जियो प्रीपेड प्लान के साथ) दिया जाएगा।