Vivo T4R 5G की इंडिया लॉन्च डेट अनाउंस, चेक करें तारीख और स्पेसिफिकेशन्स

Vivo T4R 5G India launch: टेक ब्रांड वीवो भारत में नया ‘टी सीरीज’ स्मार्टफोन Vivo T4R 5G पेश करने जा रही है। कंपनी ने आज अपकमिंग स्मार्टफोन की लॉन्च डेट का खुलासा कर दिया है। वीवो टी4आर 31 जुलाई को दोपहर के 12 बजे देश में पेश किया जाएगा। इसे एक वीवो के एक ईवेंट उतारने की तैयारी है। वहीं, लॉन्च से पहले ही फोन के फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स भी सामने आ चुकी है।

कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट के अनुसार, Vivo T4R 5G फोन MediaTek Dimensity 7400 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पर लॉन्च किया जाएगा। यह 4नैनोमीटर फेब्रिकेशन्स पर बना मोबाइल चिपसेट है जो 2GHz से लेकर 2.6GHz तक की क्लॉक स्पीड पर रन करने की क्षमता रखता है। इसका AnTuTu स्कोर 714K से अधिक जा चुका है। फोन डुअल रियर कैमरा सपोर्ट मिलेगा। इसके बैक पैनल पर Sony IMX882 50MP का मेन लेंस होगा। फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K Video रिकॉर्ड की जा सकेगी।

Life in the slow lane? Couldn’t be us. The #TurboLife is about to get an upgrade. vivo T4R is launching on 31st July🔥

Stay tuned to know more.#vivoT4R #GetSetTurbo #TurboLife #ComingSoon pic.twitter.com/GiiHrwbn5J

— vivo India (@Vivo_India) July 24, 2025