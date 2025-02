Vivo V50 स्मार्टफोन की इंडिया लॉन्च डेट हुई कंफर्म; तीन 50MP कैमरा व 6000mAh बैटरी से होगा लैस

Vivo V50 India Launch Date Confirm: पॉपुलर स्मार्टफोन ब्रांड वीवो ने अपने अपकमिंग डिवाइस Vivo V50 की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह स्मार्टफोन इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में 17 फरवरी को एंट्री मारेगा। ब्रांड ने शुक्रवार को वीडियो टीज़र के जरिये Vivo V50 के लॉन्च डेट की घोषणा की है।

वीवो की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो टीजर के अनुसार, Vivo V50 स्मार्टफोन 17 फरवरी, 2025 को दोपहर 12 बजे इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च होगा। यह डिवाइस वीवो इंडिया, फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इन तीनों प्लेटफॉर्म पर अपकमिंग वीवो स्मार्टफोन की माइक्रोसाइट पहले ही लिस्ट हो चुकी है।

The countdown begins! ⏳ The vivo V50, with stunning design and pro-level portrait photography, launches on February 17. Stay tuned!#vivoV50 #ZEISSPortraitSoPro pic.twitter.com/ha99ENmw8V

— vivo India (@Vivo_India) February 7, 2025