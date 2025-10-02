वेस्टइंडीज की पहली पारी 162 रनों पर सिमटी, मोहम्मद सिराज ने झटके सबसे ज्यादा विकेट

India vs West Indies 1st Test, Day 1 Live Updates: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच आज 2 अक्टूबर से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में मेहमान टीम के कप्तान रोस्टन चेज़ ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। लेकिन, यह फैसले वेस्टइंडीज पर भारी पड़ता दिखा है। पहले दिन दूसरे सेशन में वेस्टइंडीज की टीम 162 रनों पर ढेर हो गयी। भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने सबसे ज्यादा 4 विकेट अपने नाम किए।

भारत के खिलाफ पहले टेस्ट में बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज टीम को पहला झटका मोहम्म्द सिराज ने 12 रन के कुल स्कोर पर दिया। उन्होंने तेजनारायण चंद्रपॉल को विकेट के पीछे कैच आउट कराया। इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने मेहमान टीम को 20 रन एक स्कोर पर दूसरा झटका दिया। जॉन कैंपबेल 8 रन बनाकर बुमराह की गेंद पर विकेटकीपर ध्रुव जुरेल को कैच थमा बैठे। फिर सिराज ने 10वें ओवर में ब्रैंडन किंग को बोल्ड आउट किया और एलिक अथानाज़े को 12वें ओवर में पवेलियन का रास्ता दिखाया। इस तरह से वेस्टइंडीज की टीम ने एक घंटे के भीतर 42 के स्कोर पर चार विकेट गंवा दिये।

इसके बाद कप्तान रोस्टन चेज़ ने शाई होप के साथ मिलकर वेस्टइंडीज की लड़खड़ाती पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच 48 रनों की साझेदारी हुई, लेकिन लंच ब्रेक से पहले कुलदीप यादव ने होप को बोल्ड आउट करने भारत को 5वीं सफलता दिलाई। कप्तान चेज़ 22 रन बनाकर नाबाद रहे हैं।

लंच ब्रेक के बाद सिराज ने कप्तान चेज़ को पवेलियन भेजकर वेस्टइंडीज को छठा झटका दिया। वह 24 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने खारी पियरे को एलबीडब्ल्यू आउट करके 39 रनों की साझेदारी को तोड़ा। पियरे 34 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। फिर बुमराह ने 39वें ओवर में सटीक यॉर्कर गेंद से जस्टिन ग्रीव्स चारों खाने चित कर दिया। ग्रीव्स 48 गेंदों में 32 रनों की पारी खेलकर बोल्ड आउट हुए।

बुमराह ने 41वें ओवर में एक और सटीक यॉर्कर डाली। इस पर जोहन लेयने 1 रन बनाकर बोल्ड हो गए। कुलदीप यादब ने जोमेल वार्रिकन को विकेट के पीछे आउट कराकर वेस्ट इंडीज की पारी पर फुल स्टॉप लगाया।