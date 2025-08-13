Viral: हिरण के इस वीडियो में ऐसी कौन सी खासियत है जिससे लोग बोले- दिल को छू गया भाई

वायरल वीडियो भी बड़े अजीब होते हें कभी दिल को छू लेते हैं तो कभी इतना मज़ा लाते हैं की जी खुश हो जाता है। ऐसे ही दिल छू लेने वाला वीडियो जापान के नारा पार्क से आया है जो की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें हिरणों का एक जोड़ा एक व्यस्त सड़क को पार करने से पहले ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का बेसब्री से इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है.
वायरल वीडियो भी बड़े अजीब होते हें कभी दिल को छू लेते हैं तो कभी इतना मज़ा लाते हैं की जी खुश हो जाता है। ऐसे ही दिल छू लेने वाला वीडियो जापान के नारा पार्क से आया है जो की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें हिरणों का एक जोड़ा एक व्यस्त सड़क को पार करने से पहले ट्रैफिक सिग्नल के ग्रीन होने का बेसब्री से इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है.
यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @amina_finds नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. यूजर ने कैप्शन में लिखा, जापान में 1000 IQ वाले हिरण रहते हैं. वीडियो में हिरणों ने अपने अनुशासित व्यवहार से इंटरनेट की पब्लिक का दिल जीत लिया है, और लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बता दें कि जापान का नारा पार्क अपने सिका हिरणों के लिए जाना जाता है, जिन्हें पवित्र माना जाता है और वे खुले में घूमते हैं. यहां आने वाले पर्यटक उन्हें हाथों से खिलाते हैं, और बदले में हिरण भी सिर झुकाकर आभार व्यक्त करते हैं.
यहां देखिए वीडियो
पढ़ें :- Viral Video : युवक अपने जुगाड़ से सभी को किया हैरान , इंडिया सबसे बड़ा जुगाड़ू है.... बोले यूजर्सView this post on Instagram
इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने कमेंट्स की झड़ी लगा दी है. एक यूजर ने कमेंट किया, जापान में हर कोई अनुशासित है. यहां तक कि हिरण भी ट्रैफिक सिग्नल देखकर सड़क पार करते हैं. दूसरे यूजर ने कहा, दिल को छू गया भाई.