Viral Video : शादी के लिए मम्मी—पापा नहीं माने तो क्या करोगे ?’ इस लड़के का जवाब जानकार उड़ जाएंगे आपके होश

सोशल मीडिया पर आय दिन नए नए वीडियोज सामने आते हैं जिनमें लोग किसी न किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे होते हैं। इस बार भी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें कुछ बच्चों ने यूट्यूबर लड़की को उसके सवाल का शानदार जवाब दिया। सवाल था— शादी के लिए पैरेंट्स नहीं माने तो क्या करोगे ? इस वीडियो में बच्चों के जवाब सुनने के बाद यूजर्स ने भी मजेदार प्रतिक्रिया दी है। हालांकि, इस वीडियो पर पहले तो लड़कियों ने अपने मत प्रस्तुत किए थे मगर उसके बाद छोटे बच्चों ने इस पर जो जवाब दिया जो वाकई तारीफ के काबिल है।
इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा वीडियो
ये वीडियो इंस्टाग्राम पर @naughtyworld नामक हैंडल से शेयर किया गया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, यूट्यूबर लड़की पहले लड़कियों के ग्रुप के पास जाती है और पूछती है कि ‘शादी के लिए पैरेंट्स मम्मी—पापा नहीं माने तो क्या करोगे ? मनाओगे या भागकर शादी कर लोगे’ इस पर पहली लड़की जवाब देती है — ‘भाग कर शादी करूंगी।’ दूसरी और तीसरी लड़की कहती है कि, ‘मेरे पैरेंट्स मान ही जाएंगे।’ इसके बाद जब लड़को की बारी आती है तो वे उससे कहते हैं कि, ‘भाग के शादी नहीं करेंगे। सबसे पहले मां है बाद में औरत।’ ये जवाब सुनते ही इंटरव्यू कर रही लड़की के चेहरे से हवाइयां उड़ जाती हैं।
यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया
इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को दो लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने लिखा कि, ‘बच्चों के लिए रिस्पेक्ट।’ दूसरे यूजर ने लिखा कि, ‘पहली मां है बाद में औरत, यही कहता है असली मर्द।’ तीसरे यूजर ने लिखा कि, ‘मजबूत पैदा नहीं होते बल्कि मजबूत बनाए जाते हैं।’ वहीं, एक अन्य यूजर ने लिखा कि, ‘माँ के लिए सब हाजिर है।’