  3. Delhi Update: कब क्लाउड सीडिंग से होगी कृत्रिम बारिश, पर्यावरण मंत्री ने बताया सच

राजधानी  दिल्ली में क्लाउड सीडिंग  को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि  राजधानी में क्लाउड सीडिंग के 7 ट्रायल और होंगे।अभी दो ट्रायल हुए हैं, लेकिन बादलों की आर्द्रता कम होने से ट्रायल फिलहाल नहीं हो रहा है। दो ट्रायल के दौरान कुछ बारिश नोएडा के आसपास हुई है, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर बरसात नहीं हुई।आज बादलों की नमी केवल 15-20 फीसदी है, जैसे ही बादलों की सांद्रता बढ़ती है तब ये ट्रायल दोबारा होगा।  

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Delhi Rain : दिल्ली में आज गिरेंगी राहत की बूंदे! जानें राजधानी के किन इलाकों में होगी कृत्रिम बारिश

इससे पहले आईआईटी कानपुर के निदेशक डॉ. मणींद्र अग्रवाल ने कहा है कि क्लाउड सीडिंग का आगे और ट्रायल बादलों की नमी पर निर्भर करेगा।  उन्होंने यह भी कहा है कि पूरे सर्दी के सीजन में कृत्रिम बारिश कराई जाती है तो करीब 25 करोड़ रुपये खर्च हो सकते हैं। इसके साथ अग्रवाल ने कहा कि अगले दौर में हम कानपुर की जगह दिल्ली के आसपास किसी जगह से प्लेन की उड़ान कर सकते हैं, जिससे लागत में कमी आने की संभावना है।

दिल्ली में मंगलवार को हुई क्लाउड सीडिंग के दौरान दिल्ली के मयूर विहार से सटे नोएडा के इलाके में कुछ बारिश हुई थी। डॉ. मणींद्र के अनुसार कृत्रिम बारिश तो नहीं हुई है, लेकिन प्रदूषण में लाभदायक रहा।

 

पढ़ें :- दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण, लोगों की बढ़ सकती है परेशनियां
