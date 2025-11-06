PM मोदी से वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया ने की मुलाकात, खिलाड़ियों ने गिफ्ट में दी ‘NAMO 1’ जर्सी

World champion Team India met PM Modi: आईसीसी विमेंस वनडे वर्ल्ड कप 2025 की विजेता भारतीय टीम ने बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी जी से उनके सरकारी आवास पर मुलाकात की। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीय टीम के खिलाड़ियों और कोच से बातचीत की। उन्होंने लगातार तीन हार के कठिन दौर से गुज़रने के बाद वर्ल्ड कप में उनके "उल्लेखनीय लचीलेपन और वापसी" के लिए खिलाड़ियों की सराहना की।
पीएम मोदी ने शुरुआती असफलताओं के बाद सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों को हुई ट्रोलिंग का भी ज़िक्र किया और वापसी करने और इतिहास रचने के लिए अनुकरणीय मानसिक शक्ति दिखाने के लिए उनकी प्रशंसा की। 2017 वर्ल्ड कप के बाद मोदी के साथ अपनी पिछली मुलाकात को याद करते हुए, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि टीम तब बिना ट्रॉफी के आई थी। उम्मीद है कि वे सफलता हासिल करेंगी और उनसे ज़्यादा बार मिल पाएंगी।
The victorious Indian Cricket Team met the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji, at his official residence.
We extend our heartfelt gratitude to the Honourable Prime Minister for his words of encouragement and support that continues to inspire #TeamIndia… pic.twitter.com/8vcO4VgPf6
— BCCI Women (@BCCIWomen) November 6, 2025
इस मुलाक़ात के दौरान टीम के हेड कोच अमोल मजूमदार ने कहा, “यहां आकर हम सम्मानित और गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। देश की इन बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। हम पिछले दो सालों से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की। हर अभ्यास सत्र में उनकी तीव्रता एक जैसी थी। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है।”
कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, “मुझे आज भी याद है जब हम 2017 में आपसे (प्रधानमंत्री) मिले थे। हम ट्रॉफी लेकर नहीं आए थे, लेकिन यह बहुत सम्मान की बात है कि हम आज उस ट्रॉफी के साथ यहाँ हैं जिसके लिए हम इतने सालों से कड़ी मेहनत कर रहे थे।”
इस दौरान पीएम मोदी बे कहा, “आप सभी ने बहुत अच्छा काम किया है… भारत में क्रिकेट सिर्फ़ एक खेल नहीं है, यह लोगों के लिए जीने का एक तरीका बन गया है। जब हम क्रिकेट में अच्छा करते हैं तो पूरा भारत अच्छा महसूस करता है, लेकिन जब हम अच्छा नहीं करते तो पूरा देश निराश हो जाता है।”
पीएम मोदी के साथ बातचीत के दौरान, शेफाली वर्मा ने कहा, “मैं रोहतक (हरियाणा) से हूं, जो आमतौर पर कुश्ती, कबड्डी खिलाड़ियों के लिए जाना जाता है। मेरे पिता क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन वह नहीं बन सके। मैं और मेरा भाई क्रिकेट मैच देखते थे, जहां से हमें इस खेल में रुचि पैदा हुई।” वहीं, भारतीय कप्तान ने पीएम मोदी को सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली ‘नमो 1 नंबर’ की जर्सी गिफ्ट की।