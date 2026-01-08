WPL 2026 Live Streaming: कल से विमेंस प्रीमियर लीग का आगाज; जानें- पूरा शेड्यूल और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल

WPL 2026 Live Streaming: विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन की शुरुआत होने जा रही है। लीग का ओपनिंग मैच गतविजेता मुंबई इंडियंस और 2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस सीजन फाइनल समेत कुल 22 मैच खेले जाएंगे। जिसमें 5 टीमें खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी। आइये जानते हैं कि विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के मैच कब और कहां खेले जाएंगे? और इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग कहां उपलब्ध होगी-

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का पूरा शेड्यूल

9 जनवरी 2026: मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

10 जनवरी 2026: यूपी वॉरियर्ज बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई- दोपहर 3:30 बजे

10 जनवरी 2026: मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

11 जनवरी 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

12 जनवरी 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम यूपी वॉरियर्ज, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

13 जनवरी 2026: मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

14 जनवरी 2026: यूपी वॉरियर्ज बनाम दिल्ली कैपिटल्स, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

15 जनवरी 2026: मुंबई इंडियंस बनाम यूपी वॉरियर्ज, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

16 जनवरी 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

17 जनवरी 2026: यूपी वॉरियर्ज बनाम मुंबई इंडियंस, नवी मुंबई- दोपहर 3:30 बजे

17 जनवरी 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नवी मुंबई- शाम 7:30 बजे

19 जनवरी 2026: गुजरात जायंट्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

20 जनवरी 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

22 जनवरी 2026: गुजरात जायंट्स बनाम यूपी वॉरियर्ज, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

24 जनवरी 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

26 जनवरी 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

27 जनवरी 2026: गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

29 जनवरी 2026: यूपी वॉरियर्ज बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

30 जनवरी 2026: गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

1 फरवरी 2026: दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

3 फरवरी 2026: एलिमिनेटर, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

5 फरवरी 2026: फाइनल, वडोदरा- शाम 7:30 बजे

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 का लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 के मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किए जाएंगे। क्रिकेट फैंस Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध डिजिटल स्ट्रीमिंग सर्विस के ज़रिए भी टूर्नामेंट को देख सकते हैं।