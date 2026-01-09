MI vs RCB Live Streaming: आज WPL 2026 के ओपनिंग मैच में मुंबई की आरसीबी से होगी भिड़ंत: जानें- कब और कहां देख पाएंगे लाइव मैच

MI vs RCB Live Streaming: आज (9 जनवरी 2026) विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) के चौथे सीजन का आगाज होने जा रहा है। लीग का ओपनिंग मैच गतविजेता मुंबई इंडियंस और 2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। इस सीजन फाइनल समेत कुल 22 मैच खेले जाएंगे। जिसमें 5 टीमें खिताब के लिए एक-दूसरे से भिड़ेंगी।

विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2026) की शुरुआत से पहले चौथे सीजन की ओपनिंग सेरेमनी में पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है, जहां मैच से पहले एंटरटेनमेंट अपने चरम पर, जैकलिन फर्नांडिस, हनी सिंह और हरनाज़ संधू जैसे जानें माने सितारे धूम मचाने वाले हैं। आइये जानते हैं कि मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, डब्ल्यूपीएल 2026 का पहला मैच कब और कहां खेला जाएगा? इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकेंगे-

MI vs RCB: मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 का मैच कब खेला जाएगा?

मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन का WPL 2026 मैच शुक्रवार, 9 जनवरी को खेला जाएगा।

MI vs RCB: मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच का वेन्यू क्या है?

मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच डॉ. डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी, नवी मुंबई में खेला जाएगा।

MI vs RCB: मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन WPL 2026 मैच के लिए टॉस कब होगा?

मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच के लिए टॉस शाम 7:00 बजे IST पर होगा।

MI vs RCB: मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच की पहली गेंद कब फेंकी जाएगी?

मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच की पहली गेंद भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे फेंकी जाएगी।

MI vs RCB: भारत में मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट कहाँ देखें?

मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन WPL 2026 मैच का लाइव टेलीकास्ट भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा।

MI vs RCB: भारत में मुंबई इंडियंस विमेन और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन के बीच WPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ देखें?

भारत में मुंबई इंडियंस विमेन बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेन WPL 2026 मैच की लाइव स्ट्रीमिंग Jio Hotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।