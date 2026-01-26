Yamaha Fascino, RayZR recalled : भारत में Yamaha Fascino और RayZR को किया गया रिकॉल , जानें कारण

  1. हिन्दी समाचार
यामाहा ने फ्रंट ब्रेक की समस्या के कारण फासिनो 125 एफआई हाइब्रिड और रेजेडआर 125 एफआई हाइब्रिड स्कूटरों को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है।

Yamaha Fascino, RayZR recalled :  यामाहा ने फ्रंट ब्रेक की समस्या के कारण फासिनो 125 एफआई हाइब्रिड और रेजेडआर 125 एफआई हाइब्रिड स्कूटरों को वापस मंगाने का आदेश जारी किया है। कंपनी के अनुसार, 2 मई, 2024 और 3 सितंबर, 2025 के बीच निर्मित स्कूटर इस रिकॉल अभियान के अंतर्गत आते हैं। यामाहा ने पाया है कि कुछ स्कूटरों में फ्रंट ब्रेक कैलिपर कुछ विशेष परिचालन स्थितियों में सीमित ब्रेकिंग प्रदर्शन दिखा सकता है, जिससे ब्रेकिंग की प्रभावशीलता प्र्भावित होती है।

कंपनी ने रिकॉल अभियान के दायरे में आने वाले सभी स्कूटर मालिकों से आग्रह किया है कि वे अपने निकटतम अधिकृत डीलरशिप पर जाकर पुर्जे को मुफ्त में बदलवाएं। इस रिकॉल के तहत कंपनी प्रभावित पुर्जे को निःशुल्क बदलेगी। यह बदलने की प्रक्रिया केवल अधिकृत यामाहा सर्विस सेंटरों पर ही की जाएगी।

ग्राहक यामाहा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपने स्कूटर का चेसिस नंबर दर्ज करके यह भी जांच सकते हैं कि उनका स्कूटर रिकॉल किए गए स्कूटरों में शामिल है या नहीं  ।

ग्राहक यामाहा की टोल-फ्री हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं या सहायता के लिए सीधे अधिकृत शोरूम से संपर्क कर सकते हैं।

