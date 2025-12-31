Year Ender 2025: इस साल के आखिर में ICC की सभी कैटेगरी में पुरुष और महिला रैंकिंग, देखें- कौन नंबर 1

Year Ender 2025: आज (31 दिसंबर) को साल 2025 का आखिरी दिन है। कल से नए साल का आगाज होने जा रहा है। मौजूदा साल में पुरुष और महिला क्रिकेट में कई टीमों व उनके खिलाड़ियों का प्रदर्शन सराहनीय रहा है। जिसके चलते आईसीसी की रैंकिंग्स में टॉप पर बने रहे। इस साल के जाते-जाते हम सभी कैटेगरी की रैंकिंग्स पर एक नजर डाल लेते हैं। आइये जानते हैं कि 2025 के अंत में कौन पर टॉप पर रहा है-

पुरुष टेस्ट रैंकिंग:

नंबर 1 टीम: ऑस्ट्रेलिया

नंबर 1 बल्लेबाज: जो रूट (इंग्लैंड)

नंबर 1 गेंदबाज: जसप्रीत बुमराह (भारत)

नंबर 1 ऑलराउंडर: रवींद्र जडेजा (भारत)

पुरुष वनडे रैंकिंग:

नंबर 1 टीम: भारत

नंबर 1 बल्लेबाज: रोहित शर्मा (भारत)

नंबर 1 गेंदबाज: राशिद खान (अफगानिस्तान)

नंबर 1 ऑलराउंडर: अजमतुल्लाह उमरजाई (अफगानिस्तान)

पुरुष T20I रैंकिंग:

नंबर 1 टीम: भारत

नंबर 1 बल्लेबाज: अभिषेक शर्मा (भारत)

नंबर 1 गेंदबाज: वरुण चक्रवर्ती (भारत)

नंबर 1 ऑलराउंडर: सैम अयूब (पाकिस्तान)

महिला वनडे रैंकिंग:

नंबर 1 टीम: ऑस्ट्रेलिया

नंबर 1 बल्लेबाज: लौरा वोल्वार्ड्ट (दक्षिण अफ्रीका)

नंबर 1 गेंदबाज: सोफी एक्लेस्टोन (इंग्लैंड)

नंबर 1 ऑलराउंडर: एशले गार्डनर (ऑस्ट्रेलिया)

महिला T20I रैंकिंग:

नंबर 1 टीम: ऑस्ट्रेलिया

नंबर 1 बल्लेबाज: बेथ मूनी (ऑस्ट्रेलिया)

नंबर 1 गेंदबाज: दीप्ति शर्मा (भारत)

नंबर 1 ऑलराउंडर: हेले मैथ्यूज (वेस्टइंडीज)