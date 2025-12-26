Year Ender 2025: टी20आई, वनडे और टेस्ट में किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन; देखें- 2025 के टॉप स्कोरर की लिस्ट

  1. हिन्दी समाचार
Year Ender 2025: साल 2025 के खत्म होने में आज से सिर्फ एक सप्ताह का समय बचा है। यह साल भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए उतार चढ़ाव भरा रहा है, जहां पुरुष क्रिकेट टीम के दो दिग्गजों विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। टीम को पहली बार साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। हालांकि, टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी अपने नाम किया। इस लेख में हम पुरुष क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक नजर डालेंगे-

टी20आई क्रिकेट में किसका बोल-बाला

टी20आई क्रिकेट में इस साल भारतीय टीम का दबदबा देखने को मिला। टीम ने 21 मैच खेले और 19 मैचों में जीत दर्ज की। इस दौरान युवा ओपनर अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर चला, जो इस समय नंबर-1 टी20आई बल्लेबाज भी हैं।

1- अभिषेक शर्मा: 21 पारियां 859 रन (1 शतक और 5 अर्धशतक)

2- तिलक वर्मा: 18 पारियां 567 रन (4 शतक और 2 अर्धशतक)

3- हार्दिक पांड्या: 12 पारियां 302 रन (3 अर्धशतक)

वनडे क्रिकेट का किंग कौन

वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा और टीम ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता। साल 2025 में टीम ने कुल 14 वनडे मैच खेले और 11 में जीत दर्ज की। इस विराट कोहली बल्ला जमकर चला। वह भारत के लिए वनडे में टॉप रन स्कोरर रहे हैं।

1- विराट कोहली: 13 पारियां 651 रन (3 शतक और 4 अर्धशतक)

2- रोहित शर्मा: 14 पारियां 650 रन (2 शतक और 4 अर्धशतक)

3- श्रेयस अय्यर: 10 पारियां 496 रन (5 अर्धशतक)

टेस्ट में बेस्ट कौन

रेड बॉल क्रिकेट में भारत का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। टीम ने कुल 10 मैच खेले और 4 में जीत हासिल हुई। जबकि 5 में हार का सामना करना पड़ा और एक मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। लेकिन, टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से खूब रन बटोरे और कई रिकॉर्ड भी अपने नाम किए।

1- शुभमन गिल: 16 पारियां 983 रन (5 शतक और एक अर्धशतक)

2- केएल राहुल: 19 पारियां 813 रन (3 शतक और 3 अर्धशतक)

3- रविंद्र जड़ेजा: 17 पारियां 764 रन (2 शतक और 6 अर्धशतक)

