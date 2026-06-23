पार्लर के बहाने घर से निकली युवती लापता, पुलिस ने की इंस्टाग्राम कनेक्शन की जांच शुरू

नारनौल। हरियाणा में महेन्द्रगढ़ जिले के नारनौल में नांगल चौधरी क्षेत्र से एक युवती के लापता होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। गुमशुदा युवती की मां की शिकायत करने पर पुलिस ने लापता और अपहरण के संदेह के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है और इसकी जांच शुरू कर दी है।

युवती की तलाश करने के साथ-साथ पुलिस इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से उसके संपर्क में रहे एक युवक की भी जांच कर रही है। पुलिस को दी हुई अपनी तहरीर में ग्राम नांगल नूनिया निवासी महिला ने कहा कि उनकी पुत्री बुधवार को सुबह करीब 11 बजे घर से नांगल चौधरी स्थित एक ब्यूटी पार्लर पर काम करने की बात बताकर बाहर गई थी। उनकी बेटी उस पार्लर में दो अन्य युवतियों के साथ काम करती थी। घरवालों के अनुसार जब उनकी बेटी घर से निकली थी तब वह अपने साथ करीब 50 हजार रुपये नकद, सोने-चांदी के गहनें तथा कुछ जरूरी दस्तावेज भी ले गई थी।

मोबाइल फोन घर छोड़ने से नहीं लगा सुराग

हालांकि वह घर से निकलते वक्त अपना मोबाइल फोन घर पर ही छोड़कर चली गई। उस दिन के बाद वह वापस घर नहीं लौटी और न ही उसका कोई पता चला। साथ ही परिवार के लोगों ने अपने हिसाब से रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर उसकी तलाश भी की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल पाई। शिकायतकर्ता ने पुलिस को अपना बयान देते हुए कहा कि उनकी बेटी पहले इंस्टाग्राम पर ‘यादव’ नाम से आईडी चला रहे एक युवक से जुड़ी थी और उससे बातचीत भी करती थी। इस बात से परिवार को शंका है कि वह युवक उसे बहलाकर अपने साथ ले गया हो या वह खुद ही उसके साथ कहीं चली गई हो। नांगल चौधरी थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के तहत शिकायत के आधार पर धारा 127(6) का मामला दर्ज कर के जांच शुरू कर दी है।