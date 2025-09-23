  1. हिन्दी समाचार
  3. ‘तुम्हारी गद्दारी तुम्हें बिना सजा के नहीं बख्श सकती…’ हमास ने गाजा में 3 फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट

Three Palestinians killed in Gaza: इजरायल-गाजा युद्ध के बीच फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी है। जिसका अलग-अलग देशों में मौजूद फिलिस्तीनी जश्न मना रहा है। इस बीच गाजा में हमास ने तीन फिलिस्तीनियों को सरेआम मौत के घाट उतार दिया। जिन पर गद्दारी और इजरायल के लिए काम करने का आरोप लगा था। तीनों लोगों को भीड़ के बीच गोली मारी गयी।

By Abhimanyu 
Updated Date

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, हमास से जुड़े एक टेलीग्राम ग्रुप पर हत्या की भयावह फुटेज मूल रूप से पोस्ट की गई। जिसमें तीन लोग आंखों पर पट्टी बांधें, जमीन पर घुटनों के बल बैठे दिखाई दे रहे हैं, उनके सामने हमास के तीन बंदूकधारी ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए हैं, जबकि चौथा व्यक्ति ऊंची आवाज़ में अरबी में कागज के एक टुकड़े पर लिखे हुए संदेश को पढ़ रहा है। आतंकियों ने हस्तलिखित नोट छोड़ दिए, जिन पर लिखा था- “तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें बिना सज़ा के नहीं बख्श सकता। कड़ी सज़ा का इंतज़ार था। वह पूरा हुआ।”

बताया जा रहा है कि नकाबपोश हमास आतंकियों ने गाजा शहर के शिफा अस्पताल के बाहर ये हत्याएं कीं हैं। इस दौरान भीड़ नारेबाजी कर रही थी। क़स्साम ब्रिगेड, इस्लामिक जिहाद और मुजाहिदीन ब्रिगेड जैसे सशस्त्र समूहों ने इन हत्याओं को अंजाम दिया है। मारे गए लोगों में से एक, यासर अबू शबाब पर इजरायल का प्रमुख सहयोगी होने का आरोप लगाया गया था। कथित तौर पर वह इज़रायल के एक सशस्त्र कबीले का नेतृत्व करता था और इज़रायली नियंत्रण वाले राफ़ा में सक्रिय था।

