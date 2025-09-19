  1. हिन्दी समाचार
  3. Viral Video : 6 की जगह 4 पानी पुरी खिलाया तो धरने पर बैठ गई महिला , बोले यूजर्स ”मतलब पागलपन की …. ”

सोशल मीडिया की गलियों में  हर रोज कुछ नयी कुछ अनोखी चीज़ें बहती  रहती हैं । अगर सोशल मीडिया पर यूजर हैं और हर दिन कुछ समय बिताते हैं तो फिर आप हमारी इस बात से सहमत जरूर होंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर सुबह से शाम तक नए नए कंटैंट देखने को मिलता है। ऐसा ही इस वीडियो में  देखने को मिल रहा है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

पढ़ें :- Viral Video: क्या आप भी Google Gemini के Nano Banana AI से साड़ी में फोटो बनाती हैं ? तो हो जाएं सावधान , महिला की बात सुनकर उड़े लोगों के होश

महिला का वीडियो हुआ वायरल

अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें नजर आ रहा है कि एक महिला सड़क के बीच में बैठी हुई है मगर वो वीडियो में तो कुछ नहीं बताती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। वो किस बात से नाराज होकर ऐसा कर रही है मगर इसके साथ जो दावा किया जा रहा है, बहुत ही फनी है।  वीडियो के साथ दावा किया जा रहा है कि ये महिला इसलिए सड़क के बीच में धरना दे रही है क्योंकि इसे गोलगप्पे वाले ने 20 रुपए में 6 गोलगप्पा खिलाने की जगह सिर्फ 4 खिलाए और इस बात से यह नाराज हो गई।इस बात से सहमत जरूर होंगे क्योंकि सोशल मीडिया

यहां देखें वीडियो

बता दें की इस वीडियो को  एक्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया है। कैप्शन में लिखा है, ‘दीदी नाराज हो गई, नाराज भी ऐसी हुई धरने पर बैठ गई, कारण जानकर आप चौक जाएंगे। गुजरात के वडोदरा में गोलगप्पे कम खिलाने पर सड़क में धरने पर बैठी महिला। गोलगप्पे वाले 20 रुपये में 6 पानी पुरी की जगह खिलाए चार गोलगप्पे, गुजरात के वडोदरा में सड़क पर बैठी महिला, DIAL 112 टीम ने स्थिति को संभाला।’ इस वीडियो को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं ।  वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- चटोरन है, हमने तो कभी गिने ही नहीं। दूसरे यूजर ने लिखा- मतलब पागलपन की भी हद होती है। तीसरे यूजर ने लिखा- कैसे कैसे लोग रहते हैं यहां।

पढ़ें :- Viral Video : पुलिस, बैंड-बाजा और बारात...ऐसी अनोखी Love Marriage देख खुशी से गूँजा गाँव

 

