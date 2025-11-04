Bihar Election 2025 : ‘यदुमुल्लाह’ पर निरहुआ के बाद पवन सिंह का वार, छपरा में चुनाव से ज्यादा भोजपुरी स्टार्स का clash

बिहार विधानसभा चुनाव में अगर किसी जगह की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो है छपरा है। जो कि काफी चर्चा में बन हुआ है। जहां भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव मैदान में हैं। उनका मुकाबला बीजेपी की उम्मीदवार छोटी कुमारी से है, जिनके समर्थन में भोजपुरी के दो बड़े चेहरे – पवन सिंह और दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ – रैलियां और रोड शो कर रहे हैं

बता दें कि चुनावी जंग में राजनीति से अधिक अब भोजपुरी सितारों की बयानबाज़ी सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल, खेसारी लाल ने हाल ही में एक सभा में कहा था, “अगर मंदिर बनने से बच्चों को शिक्षा और लोगों को रोजगार मिल जाता है, तो यहां 200 मंदिर बनवा दीजिए.” इस बयान को कथित तौर पर उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर को लेकर दिया था.खेसारी के इस बयान पर दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ ने तीखी प्रतिक्रिया दी और कहा, “ऐसे आदमी को ‘यदुमुल्लाह’ ही कहा जाना चाहिए। ये यादव नहीं हो सकता. आपको विरोध करना है तो बीजेपी या नीतीश कुमार का कीजिए, लेकिन राम मंदिर का नहीं.”

पवन सिंह ने निरहुआ के बयान का किया समर्थन

निरहुआ के बयान पर पवन सिंह भी मैदान में उतर आए और दिनेश लाल के बयान को लेकर मीडिया से कहा, “तो क्या गलत कहा है? सही कहा है. लोग मंच से क्या-क्या बोल रहे हैं कि मैंने चार-चार ज़िंदगियां खराब की हैं. मैं बोल सकता हूं कि तुमने (खेसारी लाल) 400 ज़िंदगियां खराब की हैं.”

पत्नी से विवाद पर खेसारी ने पवन पर कसा था तंज़

बता दें कि पवन सिंह इस बात को खेसारी से बयान से जोड़ रहे हैं पवन सिंह का पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा था जिसपर खेसारी ने ज्योति का समर्थन करते हुए कहा था कि एक आदमी के जीवन में एक नारी गलत हो सकती है या दो नारी लेकिन क्या चार के चार नारी गलत हो सकती हैं ।