दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मोहम्मद शमी को नहीं चुनने पर कप्तान शुभमन गिल ने तोड़ी चुप्पी, हमारे पास 4 और बॉलर...

नई दिल्ली। भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में शुक्रवार को होने जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC 2025-27) के लिहाज से ये टेस्ट सीरीज काफी अहम है। भारत ने अपनी पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज को 2-0 से पराजित किया था। वहीं साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान दौरे पर टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबरी कराई थी।

गुरुवार को भारतीय कप्तान शुभमन गिल (Indian captain Shubman Gill) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर खुलकर बात की। गिल ने टीम कॉम्बिनेशन और अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की गैरमौजूदगी पर भी बड़ा बयान दिया। शुभमन ने इंग्लैंड दौरे के जरिए टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान आगाज किया था। वहीं ऑस्ट्रेलिया दौरे के जरिए उन्होंने वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की कमान संभाली।

शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि ये दोनों टेस्ट मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इससे डब्ल्यूटीसी फाइनल (WTC Final) की राह तय होगी। साउथ अफ्रीका (South Africa) बहुत मजबूत टीम है, वे चैम्पियंस हैं। मुश्किल समय में हमने अच्छा हैंडल किया है। विकेट भी अच्छी है, एक सामान्य भारतीय विकेट लग रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने के बाद तुरंत रेड बॉल क्रिकेट (Red Ball Cricket) में लौटना मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। लेकिन एक प्रोफेशनल खिलाड़ी के तौर पर आपको खुद को मैनेज करना पड़ता है।

शुभमन ने पेस बैटर की तारीफ की

मोहम्मद शमी की गैरमौजूदगी पर शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि शमी भाई जैसे गेंदबाज बहुत कम होते हैं, लेकिन हम आकाश दीप, प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह और सिराज के हालिया प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारी नजर इस बात पर भी है कि हम अगली टेस्ट सीरीज कहां खेलेंगे। चयनकर्ता इसका बेहतर जवाब दे सकते हैं। शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि कोलकाता में खेलना उनके लिए हमेशा खास रहा है। गिल कहते हैं कि यह शहर मेरे लिए बहुत भावनात्मक है। मेरा आईपीएल करियर यहीं से शुरू हुआ था। यहां पंजाब जैसा ही महसूस होता है। छह साल पहले मैं टीम का हिस्सा था, लेकिन तब यहां मैच नहीं खेला था। वह पिंक बॉल टेस्ट था और अब मैं बतौर कप्तान यहां खेल रहा हूं, यह बेहद खास एहसास है।

शुभमन गिल (Shubman Gill) का मानना है कि भारतीय टीम टीम के पास इस समय कई क्वालिटी ऑलराउंडर्स हैं। गिल ने कहा कि हमारे पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। वे शानदार ऑलराउंडर हैं और उनके आंकड़े भी इसे साबित करते हैं। यह सीरीज काफी रोमांचक होगी। पिछली सीरीज में साउथ अफ्रीका (South Africa) ने शानदार खेल दिखाया था। हालांकि, हमारे घरेलू हालात में खेलना उनके लिए आसान नहीं होगा। लेकिन वे चैम्पियंस हैं और हमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना होगा।

शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि मेरी तैयारी इस बात पर केंद्रित है कि बतौर बल्लेबाज मैं कैसे सफल हो सकता हूं? कप्तानी करते वक्त मैं अपनी ताकत पर भरोसा करता हूं। यह एक सोच-समझकर लिया गया निर्णय होता है। टीम कॉम्बिनेशन लगभग तय है। यहां शाम के समय रोशनी जल्दी कम होती है, ऐसे में सुबह और आखिरी सत्र में तेज गेंदबाजों को मदद मिलती है। लेकिन भारतीय परिस्थितियों में स्पिनर्स ही खेल का फैसला करते हैं।

विदेशी दौरों पर वर्कलोड ज्यादा: शुभमन

शुभमन गिल (Shubman Gill) ने कहा कि भारत में रिवर्स स्विंग अहम होती है। 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में आपने देखा कि तेज गेंदबाजों की भूमिका कितनी निर्णायक रही। विदेशी दौरों पर वर्कलोड ज्यादा होता है क्योंकि वहां लगातार लंबी स्पेल फेंकनी पड़ती है। यह हमेशा मुश्किल होता है कि अतिरिक्त ऑलराउंडर के साथ जाएं या अतिरिक्त स्पिनर के साथ। इसलिए अक्षर पटेल और कुलदीप यादव के बीच चयन एक टॉस-अप जैसा है। मैं अभी सीख रहा हूं कि इसे कैसे मैनेज किया जाए। अलग-अलग देशों में यात्रा और फॉर्मेट बदलना चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन मेरे लिए यह मानसिक रूप से अधिक चुनौतीपूर्ण है, शारीरिक रूप से मैं पूरी तरह फिट महसूस करता हूं। यह सीखने के लिए अच्छी बात है।