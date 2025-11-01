  1. हिन्दी समाचार
  3. Bihar Election 2025: CM नीतीश ने NDA को फिर मौका देने की अपील की , बोले ”पहले ‘बिहारी’ कहलाना था अपमान, अब सम्मान,’

बिहार चुनाव  में सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार कर  रही हैं।  इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने  वीडियो जारी कर बाद दावा किया है।  जिसमें सीएम ने 2005 से अब तक के अपने कार्यकाल का उल्लेख किया और दावा किया कि बिहार को उन्होंने पिछड़ेपन और खराब कानून-व्यवस्था से निकालकर विकास के रास्ते पर खड़ा किया है। इसके साथ नीतीश कुमार  जनता से NDA उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताने की अपील की।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो संदेश में अपने कार्यकाल और विकास कार्यो  का वर्णन किया । उन्होंने कहा कि साल 2005 से लगातार जनता ने उन्हें सेवा का मौका दिया है और यह विश्वास आगे भी कायम रहना चाहिए. उन्होंने कहा, जिस स्थिति में बिहार हम लोगों को मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था, लेकिन हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन-रात काम करके आपकी सेवा की है।

 ‘सबसे पहले खराब विधि-व्यवस्था सुधारी’

नीतीश कुमार ने कहा कि जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब राज्य में कानून-व्यवस्था की बेहद खराब था। उन्होंने कहा कि शासन की पहली प्राथमिकता इसे ठीक करना थी। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, जल, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में सुधारों को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया।

‘महिलाओं को सशक्त बनाया, वे अब किसी पर निर्भर नहीं’

सीएम ने कहा कि पहले की सरकारों ने महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया था. उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने महिलाओं के लिए लगातार काम किया, जिसके चलते आज महिलाएं किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों की जिम्मेदारी खुद उठा पा रही हैं।

 सबके लिए काम किया, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम’

नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया है।  उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और महादलित- सभी के लिए योजनाएं लाई गईं. उन्होंने दावा किया कि हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया।  बिहार का विकास ही हमारा लक्ष्य रहा।अब बिहारी कहलाना सम्मान की बात’ नीतीश कुमार का कहना था कि अब बिहार की छवि बदल चुकी है।  सीएम ने बताया कि अब बिहारी कहलाना अपमान की नहीं, बल्कि सम्मान की बात है। NDA के साथ विकास तेजी से बढ़ा’ सीएम ने कहा कि बिहार के विकास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का बड़ा सहयोग रहा है. उन्होंने दावा किया कि राज्य और केंद्र में NDA की सरकार होने से विकास की गति और तेज हुई है।

NDA को फिर मौका देने की अपील

नीतीश कुमार ने जनता से अपील की कि वे इस बार भी NDA को समर्थन दें। उन्होंने कहा कि एक बार और मौका मिलने पर राज्य को देश के टॉप राज्यों में शामिल किया जाएगा।  उन्होंने कहा, आप 6 नवंबर और 11 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर जाकर वोट करें और NDA उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं।

