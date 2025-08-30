Viral Video: स्विमिंग पूल में डॉल्फिन ने बच्चे को पीठ पर लादकर कराई सैर, वायरल वीडियो ने जीता लोगों का दिल

  1. हिन्दी समाचार
सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडिओ वायरल होते हैं  जो की लोगों का ध्यान खींच लेते  हैं। ऐसा ही कुछ इस वीडियो में है जिसने लोगों का ध्यान खींच लिया है। आइए जानते हहइन की आखिर वीडियो में क्या है

बच्चे को तैर गई डॉल्फिन

वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि डॉल्फिन बच्चे को अपनी पीठ पर लादकर पूल में तैर रही है। बच्चा खुशी के मारे चहक रहा है। वहीं डॉल्फिन बड़ी फुर्ती से बच्चे को पानी में सैर करा रही है। बच्चे और उसकी मां के साथ डॉल्फिन का दोस्ताना व्यवहार लोगों का दिल जीत रहा है। यह नजारा इतना मनमोहक है कि देखने वाले इसे लाइक और शेयर करने से खुद को रोक नहीं पा रहे। वीडियो के सोशल मीडिया पर शेयर होते ही यह तेजी से वायरल हो गया। इसे लाखों लोगों ने देखा, लाइक किया और शेयर किया। यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं भी दी। डॉल्फिन की बुद्धिमत्ता और बच्चे की चंचलता की चारों तरफ तारीफ हो रही है। कई लोगों ने इसे “प्यार और दोस्ती का अनोखा संगम” बता रहे हैं तो कुछ ने इसे “प्रकृति और इंसान के बीच का खूबसूरत बंधन” करार दिया। वीडियो के कमेंट्स में लोग इस बात पर हैरानी जता रहे हैं कि कैसे एक डॉल्फिन इतने प्यार और सावधानी से पानी में बच्चे को सैर करा रही है।

डॉल्फिन की इंटेलिजेंस को देख हैरान हुए लोग

डॉल्फिन को प्रकृति के सबसे बुद्धिमान और संवेदनशील जीवों में से एक माना जाता है। ये अपने दोस्ताना व्यवहार और इंसानों के साथ घुलने-मिलने के लिए जाने जाते हैं। कई देशों में डॉल्फिन थेरेपी का इस्तेमाल बच्चों और अडल्ट्स के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इस वीडियो में भी डॉल्फिन का यही दोस्ताना और सौम्य स्वभाव देखने को मिलता है। बच्चे को पीठ पर लादकर तैरने की उनकी कला न केवल डॉल्फिन की इंटेलिजेंस को दर्शाती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वे कितने संवेदनशील और देखभाल करने वाले हो सकते हैं। इस वायरल वीडियो को सोशल साइट एक्स पर @AMAZlNGNATURE नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। जिसे खबर लिखे जाने तक 12 लाख लोगों ने देखा और 27 हजार लोगों ने इसे लाइक किया है।

 

 

