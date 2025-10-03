  1. हिन्दी समाचार
  3. DU Vacancy 2025 : दिल्ली यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन किया जारी, 21 अक्तूबर तक करें आवेदन

दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में अगर आप प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। डीयू (DU) ने इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन (Recruitment Notification) जारी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) विभिन्न विभागों में लेक्चरर पद पर कैंडिडेट्स की भर्ती करेगी।

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) में अगर आप प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। डीयू (DU) ने इन पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन (Recruitment Notification) जारी किया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी (Delhi University) विभिन्न विभागों में लेक्चरर पद पर कैंडिडेट्स की भर्ती करेगी। इच्छुक उम्मीदवारों को 7 अक्तूबर से आवेदन फॉर्म भरना होगा। ऐप्लीकेशन फॉर्म डीयू (DU) की आधिकारिक वेबसाइट www.du.ac.in पर मिलेंगे। बता दें कि फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 अक्तूबर 2025 है।

इस भर्ती अभियान में मैनेजमेंट स्टडीज डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के 23 और प्रोफेसर के 12 पद भरे जाएंगे। फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर के 8 और प्रोफेसर के 7, सोशल वर्क में एसोसिएट प्रोफेसर के 4 और प्रोफेसर के 2 पद भरे जाएंगे। यानी कि एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 35 और प्रोफेसर के कुल 21 पद भरे जाएंगे।

ये योग्यता है अनिवार्य

जो कैंडिडेट्स एसोसिएट प्रोफेसर पर आवेदन करना चाहते हैं उनके पास अच्छे रिकॉर्ड औक पीएचडी की डिग्री विषय से संबंधित होनी चाहिए। इसके अलावा 55 फीसदी अंकों के साथ मास्टर्स की डिग्री और टीचिंग व रिसर्च को मिलाकर 8 साल का एक्सपिरिएंस होना चाहिए। अगर प्रोफेसर पद के लिए आवेदन कर रहे हैं जो जिस विषय में पीएचडी किया है उसमें 10 साल का टीचिंग एक्सपिरिएंस होना चाहिए। कैंडिडेट ने इस विषय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर व रिसर्च का काम किया हुआ होना चाहिए। अच्छी बात ये है कि इसमें NET परीक्षा अनिवार्य नहीं है।

जानें कैसे होगा सलेक्शन?

कैंडिडेट्स का सलेक्शन पहले मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन करने के लिए www.du.ac.in पर जाना होगा। इसके बाद वेबसाइट पर Jobs and Opportunities सेक्शन में Work with DU पर क्लिक करें,अब यहां आपको इस भर्ती का नोटिफिकेशन (Recruitment Notification)  नजर आएगा। इसे क्लिक करें और ऑनलाइन अप्लाई करें।

