  नई आईफोन सीरीज में iPhone 17 Air समेत चार मॉडल होंगे लॉन्च, Sale Date का भी हुआ खुलासा

नई आईफोन सीरीज में iPhone 17 Air समेत चार मॉडल होंगे लॉन्च, Sale Date का भी हुआ खुलासा

iPhone 17 series models and sale date: दुनिया की सबसे पॉपुलर टेक ब्रांड में से एक एप्पल के Awe Dropping Event कल यानी 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में एप्पल अपनी बहुप्रतीक्षित iPhone 17 सीरीज को भारत समेत ग्लोबली मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। अपकमिंग सीरीज को पेश किए जाने से पहले इसके स्मार्टफोन्स मॉडल्स और सेल डेट का खुलासा हो चुका है।

By Abhimanyu 
Updated Date

लीक्स की मानें तो iPhone 17 सीरीज में मॉडल – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पेश किए जाएंगे। नई आईफोन सीरीज के लिए 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे, जबकि 19 सितंबर से नए आईफोन की सेल शुरू हो जाएगी। इससे पहले iPhone 16 सीरीज के लॉन्च से लेकर सेल तक कंपनी ने इसी पैटर्न में तारीखों को तय किया था। दावा किया गया है कि एप्पल पिछले साल वाले पैटर्न को दोहराने वाला है। हालांकि, कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस्स बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

एप्पल के Awe Dropping Event में नई iPhone 17 सीरीज के अलावा, नई जेनरेशन की Apple Watch और Watch Ultra पेश किए जाने की उम्मीद है। ब्रांड iOS 26 को भी रोल आउट करने वाला है। बता दें कि एप्पल का यह इवेंट 9 सितंबर को रात के 10:30 बजे से शुरू होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ Apple के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर की जाएगी।

