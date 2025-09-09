iPhone 17 Series Price: लॉन्च से कुछ घंटे पहले आईफोन 17 सीरीज के मॉडल्स की कीमत हुई लीक, जानें- आपके बजट में है या नहीं

iPhone 17 Series Price: दुनिया के सबसे पॉपुलर टेक ब्रांड में से एक एप्पल का Awe Dropping Event आज 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट में एप्पल अपनी बहुप्रतीक्षित iPhone 17 सीरीज को भारत समेत ग्लोबली मार्केट में लॉन्च किए जाने की संभावना है। हालांकि, सीरीज के लॉन्च से कुछे घंटे पहले ही इसके सभी मॉडल्स की कीमत लीक हो गयी हैं।

ताजा लीक्स की माने तो iPhone 17 सीरीज में चार मॉडल – iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max पेश किए जाएंगे। लेकिन, यह सीरीज पिछले साल लॉन्च की गयी iPhone 16 की तुलना में ज्यादा महंगी हो सकती है। जिनमें iPhone 17 के बेस मॉडल की कीमत 89,990 रुपये से शुरू हो सकती है। iPhone 17 Air की कीमत 99,990 रुपये और iPhone 17 Pro की कीमत 1,24,990 रुपये के करीब जा सकती है। वहीं, iPhone 17 Pro Max की कीमत 1,64,990 रुपये से शुरू हो सकती है।

पिछली रिपोर्ट्स के अनुसार, नई आईफोन सीरीज के लिए 12 सितंबर से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे, जबकि 19 सितंबर से नए आईफोन की सेल शुरू हो जाएगी। इससे पहले iPhone 16 सीरीज के लॉन्च से लेकर सेल तक कंपनी ने इसी पैटर्न में तारीखों को तय किया था। दावा किया गया है कि एप्पल पिछले साल वाले पैटर्न को दोहराने वाला है। हालांकि, कंपनी की ओर से आधिकारिक तौर पर इस्स बारे में कोई जानकारी नहीं दी गयी है।

एप्पल के Awe Dropping Event में नई iPhone 17 सीरीज के अलावा, नई जेनरेशन की Apple Watch और Watch Ultra पेश किए जाने की उम्मीद है। ब्रांड iOS 26 को भी रोल आउट करने वाला है। बता दें कि एप्पल का यह इवेंट 9 सितंबर को रात के 10:30 बजे से शुरू होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर की जाएगी।