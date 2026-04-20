  1. हिन्दी समाचार
  2. सेहत
  3. Ghade Ka Pani :  गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद , शरीर को रखता है सुपर कूल

Ghade Ka Pani :  गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद , शरीर को रखता है सुपर कूल

गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद , शरीर को रखता है सुपर कूल वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है पानी की जरूरत बढने लगती है। गर्मियों के मौसम में पशु, पक्षी और वनस्पतियों के साथ मानव जीवन के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ने लगती है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Ghade Ka Pani :  वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है पानी की जरूरत बढने लगती है। गर्मियों के मौसम में पशु, पक्षी और वनस्पतियों के साथ मानव जीवन के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार , मिटटी का घड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर की देखभाल करता है। गर्मी के मौसम में लोग सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे है।

पढ़ें :- Mint In Summer :  गर्मी के मौसम में पुदीना प्राकृतिक कूलेन्ट है , सुगंध और स्वाद लाजवाब

तापमान संतुलन
आयुर्वेद में मिट्टी के घड़े (मटके) का पानी अमृत समान माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से ठंडा और खनिजों (minerals) से भरपूर होता है। यह पानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण फ्रिज के पानी के मुकाबले शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन में सुधार करने और गले की खराश से बचने में मदद करता है, जिससे यह गर्मियों के लिए बेहतरीन है।

पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है
मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि उसमें मौजूद छोटे-छोटे छिद्र पानी को धीरे-धीरे ठंडा करते हैं। इससे पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है।

पाचन
घड़े का पानी पीने से पेट और पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। मिट्टी के प्राकृतिक गुण पानी को पाचन के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं।

पढ़ें :- World Liver Day 2026 : लिवर की कोशिकाएं धीरे-धीरे डैमेज कर देती है ये बीमारी, जानिए इसके बारे में सब कुछ
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Mint In Summer :  गर्मी के मौसम में पुदीना प्राकृतिक कूलेन्ट है , सुगंध और स्वाद लाजवाब

Mint In Summer :  गर्मी के मौसम में पुदीना प्राकृतिक कूलेन्ट है...

Ghade Ka Pani :  गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद , शरीर को रखता है सुपर कूल

Ghade Ka Pani :  गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए...

World Liver Day 2026 : लिवर की कोशिकाएं धीरे-धीरे डैमेज कर देती है ये बीमारी, जानिए इसके बारे में सब कुछ

World Liver Day 2026 : लिवर की कोशिकाएं धीरे-धीरे डैमेज कर देती...

Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें 'नकली' आम , केमिकल से पके फल सेहत के लिए घातक

Chemically Ripened Mangoes :  आम के सीजन में ऐसे पहचानें 'नकली' आम...

फलों को केमिकल से पकाना अब गैरकानूनी: FSSAI की सख्ती, कैल्शियम कार्बाइड पर पूरी तरह रोक

फलों को केमिकल से पकाना अब गैरकानूनी: FSSAI की सख्ती, कैल्शियम कार्बाइड...

कैंसर के ख़िलाफ़ असरदार साबित हो रही 'इम्यूनोथेरेपी' का प्रभावी उपचार

कैंसर के ख़िलाफ़ असरदार साबित हो रही 'इम्यूनोथेरेपी' का प्रभावी उपचार