Ghade Ka Pani :  गर्मियों में मटके का पानी हेल्थ के लिए फायदेमंद , शरीर को रखता है सुपर कूल

Ghade Ka Pani : वातावरण का तापमान जैसे जैसे बढ़ता है पानी की जरूरत बढने लगती है। गर्मियों के मौसम में पशु, पक्षी और वनस्पतियों के साथ मानव जीवन के लिए पानी की आवश्यकता बढ़ने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार , मिटटी का घड़ा प्राकृतिक रूप से शरीर की देखभाल करता है। गर्मी के मौसम में लोग सदियों से इसका इस्तेमाल करते आ रहे है।

तापमान संतुलन

आयुर्वेद में मिट्टी के घड़े (मटके) का पानी अमृत समान माना जाता है, जो प्राकृतिक रूप से ठंडा और खनिजों (minerals) से भरपूर होता है। यह पानी वाष्पीकरण प्रक्रिया के कारण फ्रिज के पानी के मुकाबले शरीर के तापमान को संतुलित रखने, पाचन में सुधार करने और गले की खराश से बचने में मदद करता है, जिससे यह गर्मियों के लिए बेहतरीन है।

पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है

मिट्टी के बर्तन की खासियत यह है कि उसमें मौजूद छोटे-छोटे छिद्र पानी को धीरे-धीरे ठंडा करते हैं। इससे पानी प्राकृतिक तरीके से ठंडा हो जाता है।

पाचन

घड़े का पानी पीने से पेट और पाचन तंत्र पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। मिट्टी के प्राकृतिक गुण पानी को पाचन के लिए और ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं।